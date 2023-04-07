Video Haber Kalyon PV Faz-3 üretim tesisi açıldı! Güneş panelinde dünyada tek entegre tesis | Video
Kalyon PV Faz-3 üretim tesisi açıldı! Güneş panelinde dünyada tek entegre tesis | Video

Kalyon PV Faz-3 üretim tesisi açıldı! Güneş panelinde dünyada tek entegre tesis | Video

07.04.2023 | 09:59

Kalyon PV güneş teknolojileri fabrikasında Faz-3 üretim tesisi açıldı. Güneş panelinde dünyada tek entegre tesis olan Kalyon PV'nin ekonomiye katkısı 500 milyon dolara ulaştı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını kazanabilmesine katkıda bulunmak için çalıştıklarını söyledi, "İnşallah bu fabrikanın da faydası olacak." dedi..

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bingöl’deki 4.5’lik deprem Elazığ’da da hissedildi | Video 00:28
Bingöl'deki 4.5'lik deprem Elazığ'da da hissedildi | Video 07.04.2023 | 11:54
AKP ve DSP’den ortak açıklama! Bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük | Video 08:43
AKP ve DSP'den ortak açıklama! "Bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük" | Video 07.04.2023 | 11:45
Milli Eğitim Bakanı Özer MEB’in İstanbul’daki ilk moda akademisini ziyaret etti | Video 02:15
Milli Eğitim Bakanı Özer MEB'in İstanbul'daki ilk moda akademisini ziyaret etti | Video 07.04.2023 | 11:32
Mescid-i Aksa imamı İkrime Sabri A Haber’e konuştu: Müslümanlar haklarından mahrum edilemez | Video 02:29
Mescid-i Aksa imamı İkrime Sabri A Haber’e konuştu: "Müslümanlar haklarından mahrum edilemez" | Video 07.04.2023 | 11:32
AK Parti’den DSP’ye ziyaret | Video 02:36
AK Parti'den DSP'ye ziyaret | Video 07.04.2023 | 11:09
Kılıçdaroğlu’nun ’bedava konut’ algısını İYİ Partili Yılmaz çürüttü! Ekonomik yükü çok ağır olur | Video 00:58
Kılıçdaroğlu’nun 'bedava konut' algısını İYİ Partili Yılmaz çürüttü! "Ekonomik yükü çok ağır olur" | Video 07.04.2023 | 10:37
Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na sert sözler! Amaçları ikna değil imha etmek: Ama ben imha olmacağım | Video 01:41
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler! Amaçları ikna değil imha etmek: Ama ben imha olmacağım | Video 07.04.2023 | 10:14
Kalyon PV Faz-3 üretim tesisi açıldı! Güneş panelinde dünyada tek entegre tesis | Video 02:00
Kalyon PV Faz-3 üretim tesisi açıldı! Güneş panelinde dünyada tek entegre tesis | Video 07.04.2023 | 09:59
Babacan 1 sene geçmeden çark etti: 7’li koalisyondaki 4 partiden ortak liste kararı | Video 00:57
Babacan 1 sene geçmeden çark etti: 7'li koalisyondaki 4 partiden ortak liste kararı | Video 06.04.2023 | 18:26
Mehmet Barlas | Akşener mermileri PKK’nın yoldaşlarına fırlatmalıydı 03:27
Mehmet Barlas | Akşener mermileri PKK'nın yoldaşlarına fırlatmalıydı 06.04.2023 | 16:31
Mahmut Övür | Kürtlerin tercihi 04:32
Mahmut Övür | Kürtlerin tercihi 06.04.2023 | 16:27
21 yılda 14 devrim! Başkan Erdoğan’ın iradesiyle uygulamaya alındı! Çalışan, memur ve emeklilerin gelirleri arttı | Video 04:00
21 yılda 14 devrim! Başkan Erdoğan'ın iradesiyle uygulamaya alındı! Çalışan, memur ve emeklilerin gelirleri arttı | Video 06.04.2023 | 11:38
HDP Gençlik Merkezi’nden skandal açıklamalar: Abdullah Öcalan’a uygulanan tecride son vereceğiz | Video 00:30
HDP Gençlik Merkezi'nden skandal açıklamalar: "Abdullah Öcalan’a uygulanan tecride son vereceğiz" | Video 06.04.2023 | 15:38
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HDP’li Sırrı Sakık’ın sözlerine, Kılıçdaroğlu’nun yüzüne bakarak karşılık verdi | Video 00:42
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HDP'li Sırrı Sakık'ın sözlerine, Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bakarak karşılık verdi | Video 06.04.2023 | 14:43
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattında basın açıklaması yaptı | Video 06:08
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattında basın açıklaması yaptı | Video 06.04.2023 | 12:14
Milyonlara 3 müjde! 250 bin TL’lik destek, Gençlere bayram ikramiyesi…. | Video 03:57
Milyonlara 3 müjde! 250 bin TL’lik destek, Gençlere bayram ikramiyesi…. | Video 06.04.2023 | 09:25
Bakan Soylu: Çadırlarda 2 milyon 650 bin kişi kalıyor | Video 04:10
Bakan Soylu: "Çadırlarda 2 milyon 650 bin kişi kalıyor" | Video 06.04.2023 | 09:02
HDP’li Sırrı Sakık ihanet pazarlığını açık etti: Teröristbaşı Öcalan’a özgürlük planı | VİDEOHABER 02:08
HDP'li Sırrı Sakık ihanet pazarlığını açık etti: Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük planı | VİDEOHABER 05.04.2023 | 22:05
SON DAKİKA: AK Parti’den Meral Akşener’e çok sert tepki: Kandil miyavladığında kükreyemiyorsunuz! | Video 36:11
SON DAKİKA: AK Parti'den Meral Akşener'e çok sert tepki: "Kandil miyavladığında kükreyemiyorsunuz!" | Video 05.04.2023 | 16:47
PKK elebaşı Karasu’dan 7’li koalisyona seçim taktiği: Ortak liste ile seçime girin” | Video 02:31
PKK elebaşı Karasu'dan 7'li koalisyona seçim taktiği: "Ortak liste ile seçime girin” | Video 05.04.2023 | 16:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA