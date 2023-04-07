Kalyon PV Faz-3 üretim tesisi açıldı! Güneş panelinde dünyada tek entegre tesis | Video
Kalyon PV güneş teknolojileri fabrikasında Faz-3 üretim tesisi açıldı. Güneş panelinde dünyada tek entegre tesis olan Kalyon PV'nin ekonomiye katkısı 500 milyon dolara ulaştı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını kazanabilmesine katkıda bulunmak için çalıştıklarını söyledi, "İnşallah bu fabrikanın da faydası olacak." dedi..
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:28
Bingöl'deki 4.5'lik deprem Elazığ'da da hissedildi | Video 07.04.2023 | 11:54
08:43
02:15
02:29
02:36
AK Parti'den DSP'ye ziyaret | Video 07.04.2023 | 11:09
00:58
01:41
02:00
00:57
03:27
Mehmet Barlas | Akşener mermileri PKK'nın yoldaşlarına fırlatmalıydı 06.04.2023 | 16:31
04:32
Mahmut Övür | Kürtlerin tercihi 06.04.2023 | 16:27
04:00
00:30
00:42
06:08
03:57
04:10
Bakan Soylu: "Çadırlarda 2 milyon 650 bin kişi kalıyor" | Video 06.04.2023 | 09:02
02:08
36:11