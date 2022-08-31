Tahıl koridoru için tarihi aşama: Türkiye’nin çabaları amacına ulaşıyor

GEMİLER LİMANDA HAZIR

Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna ile sürekli temas halinde olduğunu vurgulayan Kalın, şunları kaydetti: "Gemiler (Ukrayna'nın) Odessa Limanı'ndan çıkmaya hazır hale geldi. Hangi koordinattan nasıl çıkacak, uluslararası karasularına girdiğinde, Türk karasularına girdiğinde kim yükleyecek gibi detayları var. İlk geminin yarın (bugün) sabah çıkma ihtimali yüksek görünüyor."