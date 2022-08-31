Tahıl koridoru için tarihi aşama: Türkiye’nin çabaları amacına ulaşıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla İstanbul'da imzalanan 'Tahıl sevkiyatı' anlaşmasında yeni bir aşamaya geçiliyor. Dünyanın merakla beklediği ilk sevkiyatın bugün başlayacağı belirtildi. Bir TV kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şu bilgileri verdi: 'Gemiler yüklendi. Her şey hazır durumda. Ufak tefek pürüzler var. İlk gemi yarın (bugün) sabah yola çıkabilir.' GEMİLER LİMANDA HAZIR Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna ile sürekli temas halinde olduğunu vurgulayan Kalın, şunları kaydetti: 'Gemiler (Ukrayna'nın) Odessa Limanı'ndan çıkmaya hazır hale geldi. Hangi koordinattan nasıl çıkacak, uluslararası karasularına girdiğinde, Türk karasularına girdiğinde kim yükleyecek gibi detayları var. İlk geminin yarın (bugün) sabah çıkma ihtimali yüksek görünüyor.'