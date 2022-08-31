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Giriş Tarihi: 31.08.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 11:53

Tahıl koridoru için tarihi aşama: Türkiye’nin çabaları amacına ulaşıyor

Dünyanın merakla beklediği tahıl sevkiyatında Türkiye'nin ortaya koyduğu çabalar, amacına ulaşıyor. Ukrayna'da tahıl yüklenen gemilerden ilkinin bugün yola çıkması bekleniyor.

Tahıl koridoru için tarihi aşama: Türkiye’nin çabaları amacına ulaşıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna'nın katılımıyla İstanbul'da imzalanan 'Tahıl sevkiyatı' anlaşmasında yeni bir aşamaya geçiliyor.

Tahıl koridoru için tarihi aşama: Türkiye’nin çabaları amacına ulaşıyor

Dünyanın merakla beklediği ilk sevkiyatın bugün başlayacağı belirtildi. Bir TV kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şu bilgileri verdi: "Gemiler yüklendi. Her şey hazır durumda. Ufak tefek pürüzler var. İlk gemi yarın (bugün) sabah yola çıkabilir."

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Tahıl koridoru için tarihi aşama: Türkiye’nin çabaları amacına ulaşıyor

GEMİLER LİMANDA HAZIR

Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna ile sürekli temas halinde olduğunu vurgulayan Kalın, şunları kaydetti: "Gemiler (Ukrayna'nın) Odessa Limanı'ndan çıkmaya hazır hale geldi. Hangi koordinattan nasıl çıkacak, uluslararası karasularına girdiğinde, Türk karasularına girdiğinde kim yükleyecek gibi detayları var. İlk geminin yarın (bugün) sabah çıkma ihtimali yüksek görünüyor."

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