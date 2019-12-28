Kışlık bakımı ihmal etmeyin yolda kalmayın

BUGÜN NELER OLDU

Yaklaşan kış öncesinde arabanızı kışın zorlu koşullarından korumak elinizde. Sürücülerin henüz kar yağışlarının başlamadığı bugünlerde olası tehlikeleri önlemek için araç bakımlarını yaptırmaları büyük önem taşıyor. Soğuk hava koşullarında aracın verimli şekilde kullanılabilmesi, arıza ve kaza risklerinin ortadan kaldırılması için bazı önlemler alınması gerektiğinden bahseden aloparca.com Kurucusu Ebru Özülkü, "Araçlarının kışlık bakımlarını ihmal eden kimi araç sahipleri, kış şartlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle beklenmedik masraflarla karşılaşabilir" diyor. Olumsuz hava koşullarının sadece sürüşü etkilemekle kalmadığını, aynı zamanda sürüş performansını da etkilediğini dile getiren Ebru Özülkü, aracın randımanlı çalışması için kışa en uygun şekilde hazırlanması için yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor:Motor korumasında önemli bir rolü olan antifrizin kontrol edilip, özelliğini yitirmişse yenilenmesi gerekmektedir.Zorunlu kış lastiği uygulamasından ötürü, bu aylarda kış lastiklerine geçilmiş olması gerekiyor. Kış lastikleri için de diş derinlikleri ve lastik havalarının kontrolü buzlu ve kaygan olan yollarda aracın kontrolünü kolaylaştırır. Cam suyu ve sileceklerin kontrolü uygun görüş sağlar, ayrıca görüşü etkileyen bir diğer husus olan camlardaki uzun süreli buğulanmaya karşı da cam rezistansının kontrol edilmesi gerekmektedir.Akü şarjı azaldığında marş sırasında motor çalışmaz (marş basmaz) ya da zor dönerek çalışır, bu durumda ya şarj edilmeli ya saf su eklenmeli ya da yenisiyle değiştirilmelidir. Eğer akü yeni alınmışsa ve sağlam olduğuna eminsek ancak şarj düşük çıkıyorsa aracın şarj siteminde (alternatörde) bir arıza var demektir.Fren balatalarının yaklaşık 30.000 km, debriyaj balatalarının yaklaşık 100.000 km' de değiştirilmesi gerekir. Fren balatalarının kötü durumda olması disklerin aşınmasına ve ani frenlemede araç kontrolünün kaybedilmesine sebep olur. Araçta kalkış sırasında titreme ve silkeleme olması debriyaj sistemindeki sorundan kaynaklanıyor olabilir.Aydınlatma ve ampullerin kontrolü kolaylıkla görebilmemizi ve görünürlüğümüzün artmasını sağlar. Kalorifer hortumları, vana ve ızgaraların kontrol edilmesi, kalorifer peteklerinin kireçlenmesini önlemek için antifiriz kullanılması, kalorifer az üflüyorsa polen filtresinin kontrol edilip değiştirilmesi gerekir.