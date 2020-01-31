‘2020 için agresif büyüme stratejisi benimsedik’

TÜRKIYE perakende sektörünün önemli oyuncularından Ercem Tekstil'in erkek modasının öncü markası Giovane Gentile, 2019 yılını önemli başarılarla geride bıraktı. Yurt içi satışlarını 2019 yılsonunda bir önceki seneye göre yüzde 30 oranında artıran marka, yurt dışında ise şubeleşmesini hızlandırdı. 2019 Kasım ayında Moskova'ya mağaza açan Giovane Gentile, 2020 yılsonuna kadar Avrupa, Rusya, Orta Asya ve Hindistan olmak üzere 15 yeni mağaza açma hedefiyle çalışmaların sürdürüyor. 2020 yılında e-ticarete de yatırım yapma kararı alan marka, yıllık cirosunun yüzde 10'nu buradan elde etmeyi amaçlıyor. Türkiye perakende sektörünün önemli oyuncularından Ercem Tekstil'in erkek modasının öncü markası Giovane Gentile, sürdürülebilir büyüme stratejisiyle 2019 yılını başarılı bir performans ile geride bıraktı. 2018'in aynı dönemine göre 2019 yılını yüzde 30'a yakın bir büyüme ile kapatan marka, yurt dışı yapılanmasına da hız kesmeden devam etti. Bugün; yurt içinde 33, yurt dışında ise 25 farklı ülkede 26 aktif monobrand mağazası ile stil sahiplerine seslenen Giovane Gentile, yurt dışında Avrupa, Rusya, Orta Asya ve Hindistan olmak üzere 15 yeni mağaza açma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU