Artık dijitalde evleniyoruz

Evlilik hazırlığı yapan çiftlerle firmaları 12 yıldır buluşturan Düğün.com, 150 kişilik ekibi ve 12 ülkedeki operasyonu ile kendi alanında dünyanın en büyük ikinci internet sitesi konumunda bulunuyor. Ayda ortalama 1,5 milyon kişi tarafından kullanılan Düğün. com, her yıl ortalama yüzde 50-60 oranında büyüme sağlıyor. Dünya'da 2. Türkiye'de ise sektör lideri olan düğün.com 40 Bin'den fazla firma ile çalışıyor.2015 yılında Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Kuveyt, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri dahil 10 Orta Doğu ülkesinde yayın yapan Zafaf.net kurularak , Düğün. com'da uygulanan ve başarılı olan modelin aynısı adapte edildi. Benzer bir başarı burada da sağlandı ve Zafaf.net, çok kısa bir sürede Suudi Arabistan'da lider konuma geldi. Türkiye'de her yıl ortalama 600 bin çift evleniyor ve her 2 çiftten 1'i Düğün. com'u tercih ediyor. Düğün yapacak çiftlerin neredeyse tümü Düğün.com'u kullanıyor. Şirketin 2020 hedeflerini Düğün.com CEO'su Emek Kırbıyık ile konuştuk..Düğün.com 12 yıldır, evlilik hazırlığı yapan çiftler ile düğün sektöründe hizmet veren firmaları buluşturan, evlilik ve düğün planlama alanında en çok kullanıcı sayısına sahip ilk ve lider internet şirketidir. Türkiye'de internet kullanan neredeyse bütün çiftlerin tercihi Düğün.com oluyor. 150 kişilik ekibimiz ve 12 ülkedeki operasyonumuz ile kendi alanında dünyanın en büyük ikinci internet sitesiyiz. Her ay 1,5 milyon kişi Düğün.com'u kullanıyor.Düğün sektöründeki 40 binin üzerinde firma, kendi imkanları ile ulaşamayacakları kadar çok çifte, Düğün.com sayesinde ulaşabiliyor, ürün ve hizmetlerini sunma imkanı buluyor. İş ortaklarımız Düğün.com'da yer alarak, Google aramalarında üst sıralarda çıkıyor, ulaştıkları çift sayısını ve anlaşma sayılarını artırabiliyor. Ayrıca firmalarımızın hizmet verdikleri çiftlerin sitede yaptıkları yorumlar, iş ortaklarımızın müşteri sayılarının hızla artmasına yol açıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Müşterilerimizle birlikte büyümek, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı her gün defalarca fark etmememizi sağlıyor. Evlenecek çiftler ise düğünlerini en güzel ve en ekonomik şekilde yapmak istiyorlar. Biz de bu konuda onlara yardımcı oluyor ve evlilik teklifinden balayına kadar geçen süreç için onlara destek sunuyoruz. Çiftlerimiz, 36 farklı kategoride, diledikleri şehirde ve özellikteki firmaları filtreleyerek, saniyeler içerisinde ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlere ulaşabiliyor. Yani firmaları çiftlerin ayağına götürüyor ve bütçelerini optimize etmelerini sağlıyoruz. Firmaların ürün ve hizmetleri hakkında bilgi edinip, görsellerini ve yorumlarını inceleyerek onlar hakkında detaylı fikir sahibi olabiliyorlar.Düğün.com olarak 150 kişilik bir kadroyla çiftlere ve firmalara hizmet veriyor ve her geçen gün büyüyoruz. 15 kişilik IT ekibimizin sürekli üzerinde çalışıp geliştirdiği algoritmalar ve ürünler sayesinde, daha çok firmayı evlenme hazırlığı yapan çiftle buluşturabiliyoruz. Yaptığımız analizler ve IT geliştirmeleri sayesinde, çiftleri ve firmaları segmente ederek, ürettiğimiz lead'in kalitesini sürekli artırıyoruz ve firmalarımız için fazla sayıda kaliteli teklif yaratabiliyoruz.

