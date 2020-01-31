Grundfos, 2020 rotasını küresel su sorununa çevirdi

Akıllı teknolojiye sahip dijital çözümlerle su kaybının önüne geçmeyi planlayan Grundfos sistemleri sayesinde 2019'un ilk altı ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kıyaslandığında enerji tüketimini %11, su kullanımını %10 azaltıldı. 1945 yılında Danimarka'da kurulan Grundfos, sirkülasyon pompaları, hidroforlar, dalgıç pompalar, endüstriyel pompalar, dozaj pompaları, elektrik motorları, kontrol sistemleri ve daha birçok farklı segmentteki ürün yelpazesi ile çözüm üretiyor. Dünyada pek çok referans projenin yanı sıra Türkiye'de de 2005 yılından bu yana faaliyet gösteren firma, İstanbul Havalimanı, Kayseri, Adana, Yozgat, Manisa Entegre Sağlık Kampüsü ve Diyarbakır Atık Su Arıtma Tesisi gibi kamu projelerinin yanı sıra Sapphire, Hiltown gibi çeşitli AVM, konut site ve konuk ağırlama sektöründe de başarılı projeleri gerçekleştirdi. Dünyanın farklı noktalarında 19 binden fazla kişiye istihdam imkanı sunan ve dünya pompa pazarının yüzde %12'sine sahip Grundfos, yeni Ar-Ge projelerinde ve yatırımlarında sosyal sorunlarına ağırlık veriyor. Dünyadaki su sıkıntılarına çözüm geliştirme motivasyonu ile yola çıkan şirket, dijitalleşen yenilikçi çözümleri ile doğal kaynağımız suyun verimliliğine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Dünya üzerinde kullanılan enerjinin yüzde 10'unun pompalar tarafından tüketildiğini belirten Grundfos Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Burak Gürkan, "Adil, yaratıcı ve yeşil şehirler yaratmak için, su konusunda yenilikçi çözümler üreterek herkesin suya ulaşımını sağlamayı hedefliyoruz. Kayıp-kaçak oranları, sisteme verdiğiniz su ile faturalandırdığınız su arasındaki farkı ifade etmek için kullanılıyor. Danimarka'da bu fark her geçen gün azalarak yüzde 8-10 civarına geriledi. Danimarka verimlilik sorununu dijitalleşme sayesinde çözdü. Danimarka'da bulut teknolojileri ve akıllı pompa sistemleri kullanılıyor" dedi. Türkiye'de de kayıp kaçak oranının azaltılması için akıllı pompa sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Burak Gürkan, "Yaşanan kayıp-kaçaklar pompalardan kaynaklanıyor. Akıllı pompa sistemleri ile herkesin ihtiyacı olan su miktarını ihtiyaç duyulan basınçla ulaştırmak mümkün olabilecek. Böylece hem az enerji kullanmış olacağız hem de kayıp vermeden suyu iletmiş olacağız. Sensör sistemleri ile bir şehrin alt yapısının dijital ikizini çıkartıyoruz ve bunun üzerinden kimin ne kadar suya ihtiyacı olduğunu belirliyoruz. Bu sayede pompa istasyonlarını optimum kullanarak, en az enerji kullanımı ile su dağıtımını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU