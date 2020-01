KOBİ’ler 2020’de Dijital Dünya için ne yapmalı?

Dijitalleşme en basit anlamıyla daha önce somut bir şekilde yapılan işlerin bilgisayar tarafından okunabilecek şekilde dijital ortama aktarılması. Hem sektörün kendisinin hem de bu sektörlerde bulunan insanların dijital dünyaya ayak uydurması, verimlilik açısından oldukça gerekli. Bu durum, KOBİ'ler için de geçerli. Her alanda olduğu gibi KOBİ'ler için de geleceğe ayak uydurabilmek, dijital dünyayı anlamak ve ona uyum sağlamaktan geçmekte. Bize bu kapsamda önemli çalışmalara imza atan Mıknatıs Content Agency CEO'su Sibel Hoş ile konuştuk. KOBİ'lerin 2020'de nelere dikkat etmesi ve hangi yatırımları hayata geçirmesi gerektiğini Hoş şu sözlerle anlattı: Markanızın sesine uygun doğru içerik olmadığı sürece, dijitalde yapılan her çabayı yetersiz ya da gereksiz buluyorum. Bu yüzden içerik pazarlamayı çok önemsiyorum. Para ödeyerek yaptığınız tanıtımlar, reklamı kapadığınız anda görünmez olurken, organik olarak oluşturduğunuz içerikler sonsuza kadar insanların karşısına çıkmanızı sağlıyor. Biz de çalıştığımız tüm markaların yaptıkları hiçbir yatırımın boşuna gitmemesi için kalıcı olmalarını sağlıyoruz. Trendleri yakından takip edip, bu trendleri çalıştığımız markalara uyguluyoruz. Sadece çalıştığımız markalara değil, trend olan konuları zaman zaman kendimize de uygulamışlığımız var. Sağlıklı atıştırmalıklarla ilgili sayfaların ABD ve Avrupa'da trend olduğunu gördükten sonra harika bir ekiple bir Instagram sayfası oluşturduk. Instagram'da bismoothie hesabı üzerinden içeriklerimizi inceleyebilirsiniz.Hızla değişen teknoloji ve sürekli güncellenen yeni trendlerle birlikte KOBİ'lerin zamanını ve parasını nereye yatıracağı konusundaki endişelerine çok sık rastlıyoruz. Bu yüzden KOBİ'lerin rekabet edebilmek için yükselen trendleri takip etme ihtiyacı hayati önem taşıyor. KOBİ'ler 2020 yılında neye odaklanmalı diye sorarsanız, geçtiğimiz yıllarda da çokça söz edildiği gibi mobil deneyimlerini geliştirmelililer. Herhangi bir işletme mobil bir cihazda erişilebilir değilse, müşterilerini rakiplerine kaptırması an meselesi. Mobil deneyimleri geliştirmenin dışında KOBİ'ler 2020 yılında, gizlilik ve şeffaflığa daha fazla odaklanmalı, kitle pazarlamadan kişiselleştirilmiş içerik pazarlamasına geçiş yapmalı, kitleyi anlamak ve reklamları buna göre hedeflemek için Google Ads ve Facebook reklamlarını kullanmalı, müşterilerine 7/24 cevap vermek için sohbet botlarından faydalanmalı, yüksek miktarda düşük kaliteli içerik yerine insanların aradığı cevapları bulabilecekleri kaliteli içeriklere yönelmeli, satışlarını artırmak için markayla uyumlu influencer'larla çalışmalı.

