Halkbank her dönem yeniliklerin öncüsü, halkın finansal destekçisi

Banka kuruluş misyonu doğrultusunda; esnaf, sanatkâr ve KOBİ'leri güçlü kılacak destek paketleri açıklarken, bireysel müşterilerine de özel çözümler üretiyor. Koronavirüs salgınının vatandaşların işlerini olumsuz etkilememesi ve hane halkının temel ihtiyaçlarına erişimde nakit sıkıntısı yaşamaması için yeni ürünler sunuyor.Esnaf ve sanatkârın her dönem en güçlü destekçisi olan Halkbank, salgın önlemleri kapsamında ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârların uygun finansman desteğiyle hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Esnaf Destek Paketi oluşturmuştur. Banka bu paket kapsamında, İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünlerini sunmaktadır. Yüzde 4,5 gibi avantajlı bir faiz oranı sunan, 25 bin TL üst limitli İşletme Kredisi, 36 ay vadeli olarak kullandırılabilmekte olup, seçilen geri ödeme periyodu doğrultusunda 6 aya kadar ödemesiz dönem uygulanabilmektedir. İşletme Kredisinden yararlanmak isteyen ve kullanmış olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli krediden dolayı ESKKK kefaletli risk bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkârlar da yine ESKKK kefaletli olarak bu imkândan yararlanabilmektedir. Aynı şekilde, Banka tarafından Doğrudan Kullandırım ile kredi kullanmış olan ve risk bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkarlar da ilave Doğrudan Kullandırım ile bu imkandan faydalanabilmektedir. Azami 25 bin TL limitli Paraf Esnaf Kart ile esnaf ve sanatkârlar, mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilmektedir. Esnaf çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilmekte, çalıştıkları tedarikçilerden de avantajlar sağlayabilmektedir.Halkbank, Covid-19 salgınıyla ilgili gelişmelerden olumsuz etkilenen işletmelerin ticari hayatlarını sürdürebilmeleri ve mevcut istihdam seviyelerini devam ettirebilmeleri için KGF desteğiyle İşe Devam Kredi Desteği-Can Suyu İşletme Kredisi oluşturmuştur. Kredi vadesi 6 ay anapara ve faiz ödemesiz dönem olmak üzere azami 36 ay olan bu kredide yıllık yüzde 7,50 faiz oranı uygulanmakta ve bir defaya mahsus yüzde 0,75 oranında banka komisyonu, kefalet limiti üzerinden sadece yüzde 0,75 oranında KGF komisyonu tahsil edilmektedir. Bu kredide işletmelerin 2020 Şubat sonu itibariyle kayıtlı çalışan sayılarını korumaları ve azaltma yapmamaları ön koşuldur. KGF kefaleti ile kullandırılan Çek Ödeme Destek Kredisi ise; Halkbank müşterilerinin, gerçek ticari işlemlerine dayalı olarak keşide ettikleri ve ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi kapsamında düzenleyecekleri çeklerin ödenmesine yönelik fon tedarik ederek, piyasadaki güven ortamının devamına ve firmaların ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanması amaçlamaktadır. Bu ürünümüzde işletmelerin 25 Mart 2020 tarihi ve öncesindeki gerçek ticari işlemlerden kaynaklanan ve bu işlemler kapsamında düzenlenen faturalarla bağlantılı keşide edilmiş/edilecek çekler krediye konu edilebilmektedir. Çeklerin keşide tarihi azami, 30 Haziran 2020 olabilecektir. Kredi vadesi 3 ay anapara ve faiz ödemesiz dönem olmak üzere; azami 12 ay olan bu ürünümüzde yıllık yüzde 9,50 faiz oranı uygulanmakta, bir defaya mahsus yüzde 0,50 oranında banka komisyonu ile kefalet limiti üzerinden sadece yüzde 0,50 oranında KGF komisyonu tahsil edilmektedir.Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında geliştirdiği ürünlerle alt gelir grubundaki vatandaşlara da destek olmayı amaçlayan Halkbank, aylık hane halkı geliri 5 bin TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlara da KGF kefaletiyle kredi desteği sunmaktadır. Hane halkı ekonomisini rahatlatacak önlemler almayı sürdüren Bankanın tüketici kredisiyle bireysel müşteriler sağlık, kira, fatura ödemeleri ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını 6 ay kredi geri ödemesi olmadan karşılayabilmektedir. Bu ürünle Halkbank, aylık yüzde 0,49 faiz oranıyla 6 ayı ödemesiz toplam 36 ay vade ile 10 bin TL'ye kadar kullandırım imkânı sağlamaktadır. Sağlık tedbirleri kapsamında, kredi başvuruları öncelikle Banka web sitesi, İnternet Şube, Mobil Şube ve SMS aracılığıyla alınmakta ve kredi kullandırımları İnternet Şube ile Mobil Şube başta olmak üzere dijital kanallardan gerçekleştirilecektir.Tüm dünyanın ekonomik olarak etkilendiği bu dönemde, müşterilerinin ödeme zorluğu çekmesinin önüne geçmek üzere Banka; Nisan, Mayıs ve Haziran döneminde gelen taksit ödemelerini, anapara ya da faiz ödemelerini 3 ay öteleme imkânı getirmiştir. Bu öteleme yapılırken, ilave faiz noktasındaki bir temerrüt faiz ya da gecikme faizi konu edilmemektedir. Aksine, kredinin orijinal faiz oranı neyse o oran üzerinden bir öteleme yapılmaktadır. Bu konunun daha iyi anlaşılması için birkaç örnek verilebilir. Kalan vadesi 10 ay, kalan anapara tutarı TL 10 bin TL, mevcut faiz oranı 1,00 olan bir müşterimizin tüketici kredisini 3 ay ertelemek istediğini varsayalım. Bu müşteri için vergiler dâhil toplam 360 TL fark faizi oluşur. Çıkan fark faizi kalan 10 ay vadeye eşit olarak dağıtılacağından mevcut kredi taksitlerine sadece 36 TL ilave edilecektir. Kalan vadesi 60 ay, kalan anapara tutarı 100 bin TL, mevcut faiz oranı 0,80 olan bir müşteri konut kredisini 3 ay ertelemek isterse toplam 2.400 TL fark faizi oluşur. Çıkan fark faizi kalan 60 ay vadeye eşit olarak dağıtılacağından mevcut kredi taksitlerine sadece 40 TL ilave edilecektir. Mevcut kredi faiz oranı yüzde 10 olan bir KOBİ müşterisi, 10 bin TL'lik aylık işletme kredisi taksitini 6 ay ötelemek istediği takdirde, bu işlemin 6 ay için faiz tutarı 500 TL'dir.