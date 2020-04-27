Kimya sektörü ihracatçıları çözüm üretmeye hazır

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, iş dünyası olarak panik yapmadan hareket edilerek, Sağlık Bakanlığı'nın kurallarına uyulması gerektiğinin altını çizdi. Dezenfektan ve kolonya üretiminde kullanılan etil alkol yetersizliği sorununa yerli üretim ile çözüm bulunduğunu hatırlatan Pelister, "Koronavirüs nedeni ile ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunların çözümü ile ilgili TİM, ilgili Bakanlıklarımız ve diğer ilgili merciler ile düzenli istişare halindeyiz. Etil alkol sorununun yerli çözümü konusunda mesafe aldık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız dezenfektan, parfüm ve kolonya üretiminde kullanılan etil alkol ihtiyacını karşılamak için benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunu 3 aylığına askıya aldı. Ayrıca İKMİB olarak girişimlerimiz sonucunda etil alkol ihtiyacının şeker fabrikalarındaki melastan üretilen biyoetanol üzerinden sağlanması konusunda önemli bir katkımız oldu. Hidrojen peroksitin fiyatı da sabitlendi. İsteyen ve kapasite raporu olan üreticilere yeni etil alkol tedariği sağlanacak. Öncelikle vatandaşlarımızın ihtiyacı olan dezenfektan ürünleri ve kolonya ihtiyacının karşılanması için birinci planda üretimi önde tutulacak. Böylece kritik maddeler ile ilgili suni fiyat artışlarına izin verilmeyecek" dedi.