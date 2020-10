Kadın girişimci sektörünü dijitalleştirdi

Türkiye'nin yeni döner markası ÖzDöner, toptan döner satışının ardından şimdi de 'tazeye.com'' aracılığıyla evlere girdi. Döner sektörünün tek kadın yöneticisi Bahar Özürün'ün girişimcilerinden biri olduğu yeni döner markası ÖzDöner, toptan satışın ardından şimdi de online satış ile evlere girdi. Döner restoranlarına ve kurumsal firmalara baton ve pişmiş döner sunan ÖzDöner, tazeye.com aracılığıyla son tüketiciye de doğrudan ürün sunmaya başladı. 250 ve 500 gramlık ambalaj seçenekleri ile Kıyma ve Yaprak & Kıyma karışık olmak üzere iki farklı çeşitte döner taze olarak satışa sunuluyor. ÖzDöner ayrıca lezzetli dönerlerin sırrı seçilmiş kırmızı etlerden ürettiği bonfile, antrikot, kontrfile, t-bone, pirzola, kuşbaşı, kıyma vb çeşitleriyle tazeye.com'un kırmızı et kategorisinin de tedarikçiliğini de yürütüyor.Bereket Döner ve KasapDöner gibi sektörün önemli firmalarının Genel Müdürlüğü'nün ardından üç ortağı ile birlikte ÖzDöner'i kuran Bahar Özürün, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu: "Pandemi sonrası dışarıda yemekten çekinen ama alıştığı lezzetleri özleyen tüketiciler için tesislerimizde tamamen kontrollü şartlarda ürettiğimiz tüketime hazır pişmiş dönerler güzel bir seçenek oldu. Sous vide yöntemiyle de ısıtılabilen dönerlerimiz bu teknikle yeni kesilmişçesine lezzetle tüketilebiliyor ve çok tercih ediliyor. Kırmızı et ise, en önemli protein ve demir kaynaklarından biri. Ancak tüketici için satın alma süreci en zor olan kategori. Bu nedenle en iyi ürünü en doğru fiyata satmayı hedefleyen stratejimiz ile tazeye.com'un kırmızı et partneri olarak da çalışmaya başladık.