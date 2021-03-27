Cezayir’e yatırım daveti

TÜRK müteahhitlik firmalarının uluslararası başarıları birçok ülkenin radarına girmiş durumda. Bu kapsamda Cezayir'den de Türkiye'ye yönelik benzer çağrılar geliyor. 4 ülkede faaliyet gösteren AB Grup Holding'i ziyaret eden Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi şirketin yönetim kurulu başkanı Muhsin Bayrak'tan ülkelerine yatırım yapma çağrısında bulundu. Marina ve konut alanında projeler planladıklarını belirten Adjabi, "Türk firmalarının uluslararası başarılarını ilgiyle takip ediyoruz. Karşılıklı olarak işbirliklerini de artırmayı hedefliyoruz" dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedefi koyduğuna vurgu yapan Adjabi, "Mevcut rakamlar, iki büyük ülkeye yakışır düzeyde bir ticaret hacmi değil. Bunu 5 milyar dolara çıkardıktan sonra daha ileriye götürmek gerekir" dedi. Adjabi, 2007-2008'de Cezayir'in İstanbul Başkonsolosluğunda başkonsolos yardımcısı olarak görev yaptığını ve Türkiye'de büyükelçi olarak bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu güzel ve önemli ülkede büyükelçi olarak göreve başladım. Geçmişten bugüne iki ülke arasında mevcut mükemmel ilişkileri daha da ileriye taşımak asıl görevim" dedi. AB grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak ise gelen yatırım tekliflerinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Bu ziyaretten onur duyduk. Cezayir'de yapabileceğimiz çok önemli işler var" dedi.