ZEYNEP DİLEK YILMAZ: Geleceğin sektörlerine astrolojik bakış

Dünyada değişim rüzgarları eserken ve yeni bir dünya düzeni yeşerirken, büyük ekonomik ve sosyal dönüşümlerin yaşandığı günümüz dünyasına astrolojik açıdan da bakmak ve gökyüzünün sembollerini okumak gidişata dair her zaman önemli bilgiler vermiştir. Gelecek, astroloji ile öngörülebilinir. Dünya bugün hiç olmadığı kadar büyük bir hızla değişiyor. Bunu küreselleşme ve dijital teknolojilere borçluyuz. Dünyadaki önemli sosyal ve ekonomik trendleri sembolize eden Jüpiter ve Satürn'ün 21 Aralık 2020'de yüksek teknolojiyi, bilimsel çalışmaları, dijital dünyayı, genetik, tıp, bio-teknolojiyi anlatan Kova burcundaki kavuşumu; önümüzdeki on yıllar boyunca daha önemli, etkin hale gelecek ve yatırım yapılacak sektörleri de şekillendiriyor. E-ticaret, girişimcilik, bilişim sektörü, veri işleme, data analizi, yapay zeka ve robotik teknolojiler, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, sağlık/tıp bilişimi ve teknolojileri, genetik ve moleküler biyoloji, tıp ve ilaç sektörü özellikle onkoloji, medikal cihaz sektörü, dijital medya & dijital pazarlama, organik tarım, su artma teknolojileri, temiz su hizmetleri, enerji, elektrik sektörü, psikiyatri, psikoloji, psikolojik rehberlik ve astroloji geleceğin ve şimdinin yatırım yapılacak en iyi sektörleridir. Kolektifi etkileyen şok edici ve aydınlanma sağlayan olayları anlatan Büyük Uyandırıcı Uranüs, 1789 yılında Fransız İhtilali sırasında keşfedilmiştir. Bu gezegen devrimleri, uyanışı, başkaldırıyı, protestoları, özgürlüğü, aniden gelişen olayları ve aydınlanmayı açıklar. Uranüs, zihinsel enerjileri açıklayan Merkür'ün bir üst oktavı olarak da görülebilir ve bizim alışılmış yöntemlerin dışında nasıl bir iletişim gerçekleştirdiğimizi gösterir. Bu bakımdan radyo dalgaları, internet, bilgisayarlar, elektrik, elektromanyetik ve nükleer enerjiler ki, hepsi çağımızın ürünleridir, Uranüs'ün sembolü altında yer alırlar. Son derece aktif ve yaratıcı bir enerji olan Uranüs, devreye girdiğinde denenmemişi denemeye, yeni fikirlere, yeni buluşlara ve yeni olasılıklara yol açar. Mesela 1977 yılında Satürn/Uranüs kombinasyonu gökyüzünde aktif olduğunda, Steve Jobs ve Steven Wozniak'ın evlere sığabilecek "küçük bir bilgisayar" üretme amacıyla bir garajda başlattığı girişimin daha sonraları dünya çapında bir teknoloji devi olan Apple markasına dönüşmesine şahit olduk. 2021 yılı boyunca gökyüzünde 3 kez kare yani zorlayıcı açı yapacak olan Satürn ve Uranüs'ün kozmosta aktif olduğu zamanlar, reform ve revizyon zamanıdır. İş yapma ve rekabetçi iş dünyasına uyum sağlama biçimizini reforme etme zamanıdır. Bu sert etkiler altında değişime ayak uyduramayanların dalları kırılır. Özellikle yıkımı ve yeniden yapılanmayı anlatan gezegen Plüton, 24 Mart 2023 tarihinde Kova burcuna geçecek ve 2042 yılına kadar bu burçta kalacaktır. Teknolojik gelişmeler hız kesmeden devam edecek, kalıplaşmış ve süregelen değişmesi gereken eski ne varsa hayatımızdan bunlar çıkacak, yerini bilgi ve teknolojiye bırakacaktır.