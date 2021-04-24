DİLEK YILMAZ: Şirketlerin de astroloji haritası var

Astroloji; kadim ve ezoterik bir bilgidir. Gökyüzünde ne varsa, yeryüzünde de aynısı vardır prensibine dayanır. Bir insan dünyaya doğmadan önce belirli bir yaşam planı vardır. İşte o yaşam planına en uygun olan gezegenler ve yıldızlar arası konum gerçekleştiğinde insan o astral (yıldızsal) tesirlerin içinden geçerek doğar yani enkarne olur, ete kemiğe bürünür. Astrolojik doğum haritalarımızda mizacımız, kişiliğimiz, yeteneklerimiz, potansiyellerimiz, dünyaya geliş amaçlarımız, iş, ilişki, evlilik ve sağlık göstergelerimiz vardır.Astrolojik doğum haritası sadece insanlar için kullanılmaz. Şirketlerin de astroloji haritaları vardır. Bir şirketin kuruluş tarihine göre çıkartılan harita, şirketin astroloji haritası olur. Şirketler de kuruldukları andan itibaren yaşayan, canlı bir organizmadır ve bir ruhu vardır. Şehirlerin, ülkelerin de astroloji haritası vardır. Dünyadaki büyük sosyal ve ekonomik trendler, makro seviyedeki ekonomik koşulların değişikliği, gökyüzünün döngüleriyle paralel şekilde gelişir. İşte dünyada da paralel şekilde gelişen ekonomik ve sosyal değişimlerden şirketiniz nasıl yararlanır, hangi zamanlar büyümek için risklidir, hangi zamanlarda yeni ürün lansmanı yapmalıyım, hangi zamanlar büyük bir sıçrama yapmak için uygundur gibi sorulara karşılık vermek için şirket astroloji haritasından yararlanılır.Şirket astroloji haritasında, şirketin genel karakteri, büyüme ve gelişme süreci, şirket sahibi ve varsa ortakların durumu, güçlü olacağı zamanlar, ne zaman atılım yapmalı, ne zaman beklenmeli gibi bilgiler mevcutturHangi Sektör, Hangi Burçtan?GirişimcilikToprak, gayrimenkul, Finans, bankacılık, tekstil, sanat, müzik sektörüBasın yayın, ticaret, eğitim –öğretim, satış pazarlamaYiyecek, içecek, beslenme, kadın ve çocuklara yönelik ürünler, ev /dekorasyonTurizm, eğlence sektörü, gece klüpleri, gösteri /şov dünyası, konserler, organizasyonSağlık, ilaç, tıp, tarım, muhasebe, finansGüzellik, kozmetik, danışmanlık, hukuk, politikaPsikoloji, psikiyatri, tıp, cerrahi birimler, kimya, gizli servis, ajan, dedektiflik bürosu, gizli ilimlerUluslar arası ticaret, uluslar arası ilişkiler, basın- yayın, üniversitelerKamu sektörü, kamu hizmeti, devlete dair işler, inşaat sektörüBilim, AR-GE, bilişim sektörü, bilgisayar, yazılım, elektrik elektronik, uzay bilimleriTıp, holistik şifa, müzik, sanat, medya, sanal iletişim, sinema radyo televizyon, içecek sektörü, gaz ve sıvılar.