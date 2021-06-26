DİLEK YILMAZ: Merkür retrosu ile başa çıkma rehberi

Merkür
Retrosu kapıda, geldi geliyor derken, yılın ikinci Merkür Retrosu Haziran ayında başladı. Etkilerini 8 Temmuz tarihine kadar hissedeceğiz.
Bazen endişeyle beklenen ve kişisel hayatlarımızı da etkileyen Merkür Retrosu ile ilgili astrolojiyle ilgilenen ya da ilgilenmeyen birçok insanın kulaktan dolma bir bilgisi var. Nedir, ne değildir? Bu meseleyi biraz açalım. Retro kelimesi Latince
'de ''geriye, geçmişe doğru' anlamına gelmektedir.
Gerçekte hiçbir gezegen geri gitmez, ama hızı yavaşlar dünyanın hızına göre geride kalır ve dünyadan bakınca geri gidiyormuş algısı yaratır.
Retro zamanlarında gezegenin temsil ettiği konularla ilgili geçmişten gelen bitmemiş, yarım kalmış işlerle ilgili konular yeniden gündeme gelir. Merkür'ün temsil ettiği konular olan, iletişim, haberleşme, eğitim, anlaşmalar, sözleşmeler, ticaret, lojistik işler, ulaşım, ulaşım araçları, seyahatlerle ilgili konularda geçmişten gelen tamamlanması ve gözden geçirilmesi gereken durumlar önümüze çıkabilir ve bu konularda ertelemeler, gecikmeler, yavaşlamalar, teknik arızalar ve zorlanmalar da yaşayabilirsiniz.
Merkür'ün temel fonksiyonları düşünmek, konuşmak, yazmak, algılamak, iletişim ve network kurmak, veri toplamak ve bunları dağıtmaktır. Yunan mitolojisinde Hermes
, Roma mitolojisinde Merkür olarak bilinir ve en bilinen misyonu, tanrılar ve insanlar arasındaki haberleşmeyi sağlamaktır.
O bir ulaktır.
Özellikle bu dönem, cep telefonları, kullandığınız her türlü teknolojik ve elektronik aletler, kuryeler, kargolar, mailler, her türlü gönderiler, toplantılar, datalar, bilgisayarlar, seyahatler, biletler, eğitim ve sınavla ilgili konularda gecikme ve problemlere dikkat etmek gerekebilir. Elektrik/elektronik/ bilişim ve haberleşme sektöründe bu ay her zamankinden daha çok dalgalanmalar yaşanabilir.
Retro zamanları; bir süreliğine geri plana çekilip; içselleşme, konular üzerinde yeniden düşünüp değerlendirme, planları tekrar gözden geçirme ve düzeltmeleri yapmak açısından bazen fırsat olarak değerlendirilebilir.
Merkür geri giderken siz nasıl ilerlerleyebilirsiniz?
İşte tüyolar:
Haziran ayı boyunca, önemli konularda yeniden düşünmek için güzel bir fırsat var.
Bu ay; görüşmediğiniz, uzak ve küs kaldığınız kişilerle ilişkilerinizi tamir etmek ve canlandırmak ve önemli bir işe başlamadan önce son hazırlıkları yapmak, gözünüzden kaçmış olan ayrıntıları, eksikleri yakalamak için harika bir zamandır. Telefonunuzda sürpriz aramaları bu dönem daha çok görürsünüz.
Bugüne kadar aklınıza gelen bazı demode fikirleri revize edip, yenileyebilirsiniz.
Retro zamanlarında oldukça işe yarayacak parlak düşünceler ve fikirler kapınızı çalabilir.
Merkür retroları, kayıp eşya bürosu gibi çalışabilir. Kayıp bir eşyanızı bu zamanda bulursanız şaşırmayın.
Önemli bir anlaşmaya imza atarken ya da karar verirken iyi düşünün. Hızlı davranmayın ve süre isteyin. 8 Temmuz sonrası bunun avantajlarını daha iyi görebilirsiniz.
Merkür'ü bilinçdışımızla bilincimiz arasında bir köprü gibi düşünerek iki dünyayı birbirine bağlayabiliriz. Yaşamımızda ters gittiğini hissettiğimiz konular üzerinde düşünebiliriz, böylece bunları düzeltme olanağına kavuşuruz.
Bazı sorunlarınızın şifası geçmişte yatıyor olabilir. Bunun için geçmişinize yolculuk etmek iyi gelebilir.