2022’nin gündemi sürdürülebilirlik

2016 yılında sürdürülebilirlik danışmanlık faaliyetleri konusunda hizmet vermek amacıyla Semtrio'yu Bekir Çetin ile birlikte kurduklarını belirten Ceo İlker Turan yeni atırımlarını anlattı. "2017 yılında inovasyon hamlesi ile yazılım alanında yeni teknolojiler geliştirmeye başladık" diyen Turan, "Semtrio'ya hem çalışan hem ortaklık taraflarında yeni yetenekler dahil oldu. Bugün küçük bir ekiple başladığımız yolda şu an 50'ye yakın dinamik ve genç bir ekibe sahibiz. Türkiye'nin en büyük sürdürülebilirlik şirketi olarak geleneksel danışmanlık yöntemlerine ek olarak, pratik ve teknolojik karbon yönetimi ve sürdürülebilirlik alanında çözümler sunuyoruz" dedi.
Günlük hayatta neler karbon ayakizi bırakıyor?
Dünyada sera etkisine neden olan başlıca gazlar su buharı (H2O) karbondioksit (CO2), metan (CH4) ve ozondur (O3). CO2, atmosferin olağan bileşenlerindendir. Ancak sanayileşme ve nüfusun artmasıyla beraber "aşırı" bir şekilde insan faaliyetleri sonucu fosil yakıtların yanmasından dolayı atmosferdeki miktarı giderek artış göstermiştir. Karbon ayakizi tanımı ise Kyoto Protokolü tarafından belirlenmiş üretim, hizmet, işleme gibi faaliyetler sonucu oluşan sera gazlarının etkilerinin CO2 cinsinden eşdeğerlerinin hesaplanması çalışmasıdır. Büyük resimde fosil yakıt kullanımı, endüstriyel işlemler, ulaşım, ısıtma-soğutma, elektrik kullanımı gibi faaliyetler sonucu CO2 emisyonu ortaya çıkıyor. TÜİK
'e göre ülkemizde sera gazı emisyonlarında yüzde 78,9 oranla CO2 ilk sırada yer almaya devam ediyor. Toplam CO2 emisyonlarının 2019 yılında yüzde 87,4'ü enerji, yüzde 34,6'sı elektrik ve ısı üretimi, yüzde 12,3'ü endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı ve yüzde 0,3'ü tarım ve atık sektörlerinden kaynaklı olduğu açıklanıyor. TÜİK verilerine göre, ülkemizdeki kişi başı toplam sera gazı emisyonu 2019 yılında 6,1 ton CO2 eşdir. Günlük hayatımızın hemen hemen her adımında da karbon ayakizi bulunuyor. En çok bilinen fosil yakıtla çalışan arabaların kullanımı sırasında atmosfere bırakılan CO2 dışında, kömürlü termik santrallerinden gelen elektrikte; ev ve iş yerinde aydınlatma, ısıtma, soğutmada (klimalar) kullanıldığında, ofis ekipmanları ve beyaz eşyalar için harcanan elektrikte, günlük iş yerinde kullandığınız kağıt miktarında, uçuşlarda, yenilen besinlerin işlenmesi sırasında veya bir e-mailin gönderiminde açığa çıkan CO2 örnek gösterilebilir. Karbon ayakizi çalışmaları; tedarik zinciri, üretimde verim arttırma, kaynak ve enerji verimliliği sağlama ve pazarlama açısından fayda sağlamaktadır. Karbon ayakizi hesaplama ve raporlamaları ISO 14064-1 standardına uygun biçimde hazırlanmaktadır.
Co2nnectorPro uygulaması nedir ve ölçüm nasıl yapılmaktadır?
Co2nnectorPro'yu sadece Kurumsal Karbon Ayakizi Hesaplaması değil, Kurumsal Karbon Ayakizi Yönetimi Uygulaması olarak değerlendiriyoruz. Çünkü kullanıcılarımız sistem üzerinde geçmiş, gelecek fark etmeden bütün lokasyonları ve bütün yılları için hesaplama yapabiliyor, ISO 14064- 2006 versiyonuna uygun raporlamalarını yapabiliyor, yıl veya lokasyon bazlı emisyon karşılaştırmaları yapabiliyor ve karbon ofsetleme (sıfırlama) işlemi yapabiliyor. Kullanıcılar, lokasyonlarını ve kullanıcılarını yarattıktan sonra hesaplamalarına başlayabiliyor. Hesaplama modülümüz Kapsam-1, Kapsam-2 ve Kapsam-3 olmak üzere üç farklı kapsam altında hesaplama yapma şansı sunuyor. Hangi kapsam altında hangi emisyon kaynağı için veri girişi yapılacağı seçildikten sonra kullanıcılardan istenen tek şey, veri giriş periyotlarını, veri girişi yapacakları emisyon kaynağının birimini ve tüketim miktarını belirtmek.