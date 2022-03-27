Robotlar Amerika için çarpıştı

İstanbul
'da düzenlenen robotik
şampiyonasına katılan
Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir
Anadolu Lisesi robotik
takımı 6025 Adroit Androids,
ABD'ye gitmeye hak kazandı.
Uluslararası liselerarası
robotik yarışması FIRST
Robotics Competition'ın
(FRC) ikinci ayağı İstanbul'da
düzenlendi. Bahçeşehir Koleji
Bahçeşehir Anadolu Lisesi
robotik takımı, Team 6025
Adroit Androids, Regional
Engineering Inspiration Award
ödülünü kazanarak ABD'ye
gitmeye hak kazandı. Sekiz
yıldır Türkiye'de de Fikret
Yüksel Vakfı tarafından
düzenlenen ve liseli gençlerin
STEM (Science, Tech,
Eng, Mat) alanında liderlik
yeteneklerini geliştirmelerine
destek olan yarışma, artan
takım sayısı ve programa
olan yoğun ilgi nedeniyle bu
sezon üç ayrı etkinlik olarak
düzenleniyor. İzmir'deki
yarışmada final oynayan
Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir
Anadolu Lisesi öğrencilerinin
kurduğu 'Team 6025 Adroit
Androids' takımı İstanbul'da
da final oynadı. Takım
üyelerinden Ahmet Kılıç,
pandemi sebebiyle yarışma
hazırlıklarının aksadığını,
ancak buna rağmen büyük
çaba sarf ettiklerini söyledi.
Kılıç, "İstanbul'da Regional
Engineering Inspiration
Award ödülünü kazanarak
ABD'de yapılacak dünya
şampiyonasına katılmaya hak
kazandık" dedi. Organizasyona
iletişim destekçisi olarak katkı
sunan TurkNet'in CEO'su
Cem Çelebiler, küresel robot
etkinliğine hazırlanmanın
ve yarışmanın öğrencilere
sağladığı faydalara dikkat
çekerek "FIRST Robotics
Competition'da olmak
bizim için heyecan verici.
Gençlerin teknolojiye, üretime,
mühendisliğe olan ilgilerine canlı
olarak tanıklık ediyoruz" dedi.