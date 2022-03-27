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Giriş Tarihi: 27.3.2022

Robotlar Amerika için çarpıştı

Robotlar Amerika için çarpıştı
İstanbul'da düzenlenen robotik şampiyonasına katılan Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Anadolu Lisesi robotik takımı 6025 Adroit Androids, ABD'ye gitmeye hak kazandı. Uluslararası liselerarası robotik yarışması FIRST Robotics Competition'ın (FRC) ikinci ayağı İstanbul'da düzenlendi. Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Anadolu Lisesi robotik takımı, Team 6025 Adroit Androids, Regional Engineering Inspiration Award ödülünü kazanarak ABD'ye gitmeye hak kazandı. Sekiz yıldır Türkiye'de de Fikret Yüksel Vakfı tarafından düzenlenen ve liseli gençlerin STEM (Science, Tech, Eng, Mat) alanında liderlik yeteneklerini geliştirmelerine destek olan yarışma, artan takım sayısı ve programa olan yoğun ilgi nedeniyle bu sezon üç ayrı etkinlik olarak düzenleniyor. İzmir'deki yarışmada final oynayan Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Anadolu Lisesi öğrencilerinin kurduğu 'Team 6025 Adroit Androids' takımı İstanbul'da da final oynadı. Takım üyelerinden Ahmet Kılıç, pandemi sebebiyle yarışma hazırlıklarının aksadığını, ancak buna rağmen büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. Kılıç, "İstanbul'da Regional Engineering Inspiration Award ödülünü kazanarak ABD'de yapılacak dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandık" dedi. Organizasyona iletişim destekçisi olarak katkı sunan TurkNet'in CEO'su Cem Çelebiler, küresel robot etkinliğine hazırlanmanın ve yarışmanın öğrencilere sağladığı faydalara dikkat çekerek "FIRST Robotics Competition'da olmak bizim için heyecan verici. Gençlerin teknolojiye, üretime, mühendisliğe olan ilgilerine canlı olarak tanıklık ediyoruz" dedi.

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Robotlar Amerika için çarpıştı
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