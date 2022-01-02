Prof. Dr. Ömer Özkan SABAH’a konuştu! Sağlık hizmetini Türkiye kadar halkın önüne seren bir ülke yok





- Yeni nesil tıp öğrencileri hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Onlara üzülüyorum. İnsanlar onların morallerini bozuyorlar, uyduruk şeyler söylüyorlar. 'Bilmemne kuşağı' diyorlar onlara, böyle 'bilmemne' kuşağı olarak yazın, o harflere, kuşakları böyle harflendirmeye çok kızıyorum ben çünkü. Bizim kuşağımızın, ikisini de saran kuşaklar olması lazım. Biraz moral bozmaya çalışıyor bazıları. Bazı noktalarda kısmen haklı olabilirler ama onların da aşılacağını düşünüyorum. Sonuçta yurt dışı da öyle güllük gülistanlık değil. Dünyanın tıpta ve sağlıkta en sosyal ülkesi Türkiye. Kimse bunun tersini söyleyemez. Sağlığın insanların önüne bu kadar bol miktarda serildiği başka ülke yok. Kesinlikle yok. Belki de olması gerekenden fazlasıyla veriliyor imkanlar. İnsanlar elbette bu sağlık ve tedavi koşullarını hak ediyor ama birçok ülke bunu veremiyor. Sağlık insanların önüne bu kadar fedakarca, bol miktarda başka yerde sunulmuyor. Bu sosyal sigorta, sağlık adına öyle sigorta altındasınız ki, her şeyinizi devlet karşılıyor. Hastaneye gittiğinizde cebinizden para harcamıyorsunuz. Devlet hepsini karşılıyor.