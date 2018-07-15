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Büyümek istiyorsak her alanda olmalılar

CEO’su , kadına pozitif ayrımcılık yaklaşımını doğru bulmadığını belirterek, “Bizim global ekonomide yer almamız için kadını oyuna dahil etme zorunluluğumuz var. Büyümek için kadın iş gücüne muhtacız” dedi

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT İşte İnsan Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018
Büyümek istiyorsak her alanda olmalılar
Kadınların çalışma hayatının her alanında yer alması için çalışmalar yürüten , Girişimci Destekleme Projesi ile başladığı yolculuğunu Sakura Kadın Teknisyen Yetiştirme Projesi ile sürdürüyor. Projenin fikir babası olan Daikin CEO'su , kadınların her alanda başarılı olabileceğine inandığını ve buradan yola çıktığını söyledi. Kadınlara yönelik yürütülen eğitim projelerine yıllık 2 milyon TL harcama yapan Önder ile Sakura projesini konuştuk.
Sizin odağınızda kadın hep var. Pozitif ayrımcılık mı yapıyorsunuz?
Türkiye'de kadının etkisi hâlâ çok düşük. "Kadın yönetici olamaz, kadın tek başına bir şey yapamaz, kadın çalışamaz" önyargısı var ülkemizde. Oysa kadının iş dünyasında olması için hiçbir engel yok, asıl engel kafalarda... Global dünyada artık Airbus uçağını indirip kaldıran, NASA'da müthiş yazılımları hayata geçiren kadınlar var. Biz nüfusun belli bir kısmını ekonomiye katmazsak dünyada global bir oyuncu olamayız. Bu nedenle ben iş dünyasının kadına pozitif ayrımcılık yapıyoruz yaklaşımını doğru bulmuyorum. Tam aksine iş dünyası olarak bizlerin kadınlara ihtiyacı var.
Kadın için ilk projeniz Sakura oldu galiba...
Evet, işe Sakura Kadın girişimci projesiyle başladık. İlk projemizle girişimci oluşturalım, sıfır sermayeli, Anadolu'da yaşayan, girişimcilik enerjisi olan fakat imkânları olmayan kişileri seçelim dedik. Üniversite mezunu kızlara 3 ay ticari 3 ay teknik eğitim olmak üzere 6 ay girişimcilik eğitimi verdik. Ardından 22 kadına sıfır sermayeyle showroom açtık. Bu mağazaların her biri 1-2 milyon dolar teminat yatırılması gerekiyordu. Biz hiçbir ücret talep etmeden mağazaları açtık ve her birini patron yaptık.

HEDEF 100 KADIN TEKNISYEN
Teknisyenler projesi nasıl çıktı?
Baktık ki kadınlar girişimcilikte çok başarılı, neden teknisyen de yetiştirmiyoruz dedik. Bir de piyasada böyle bir ihtiyacın olduğunu biliyorduk. Bu alanda eğitim almak isteyen kadınların da olduğunu gördük. Projeye başlar başlamaz ciddi talep aldık. Bugüne kadar 28 teknisyen yetiştirdik. Bu yıl 25 kişi daha eklemek istiyoruz. 2019 sonuna kadar 100'e çıkarmayı hedefliyoruz.

3 BİN LİRANIN ÜZERİNDE MAAŞ ALIYORLAR
Peki başvuru için şartlar neler?
Teknik lisesi mezunu olması gerekiyor. Bu alandan mezun olan herkese kapımız açık. Sekreterlik ya da kasiyerlik yapmak yerine gelsinler kendi mesleklerini yapsınlar. Bu alanda maaşlar da 3 bin TL ve üzeri.
Müşterilerinizin tepkisi nasıl?
Önce kadını karşısında görünce şaşırıyorlar. Bir müşterimiz kadın teknisyenimize 'Kızım ustan nerede?' diye sorumuş. Çok alışılmış bir durum değil bu ancak önyargıdan kaynaklanıyor. Önyargıyla bakmadıkları sürece kadının ne kadar iyi iş yaptığını da görüyorlar. Kadınlar ustalığa başladığında bizim erkek ustalar başta tepkililerdi. Ancak zamanla onlar da değişti. Hem üstlerine başlarına bakmaya hem işlerinde daha titiz davranmaya başladılar. Mesleği kaybetme korkusu başladı. Kadın eli değdi yani mesleğe... Bu proje yurtdışında da örnek oldu. Ortadoğu projemizin aynısını uygulamaya çalışıyor. Onlara da destek veriyoruz.
Çok titizler, işteki kaliteyi artırdılar
Kadınlar nasıl bir fark yarattı?
Kadınlar sosyal medyada daha etkin. Daha titiz çalışıyorlar. Pazarlama yönleri çok güçlü. Çabuk öğreniyorlar. Ürün seçiminde daha dikkatliler. İnsan ilişkileri çok iyi. Ayrıca çok titizler. Bu da işteki kaliteyi artırıyor. Bizim fabrikalarımızda da kadın çalışan var. Ürünlerde hata oranı, kadın çalışan sayısı arttıkça düştü.
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