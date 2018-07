Büyümek istiyorsak her alanda olmalılar

BUGÜN NELER OLDU

Kadınların çalışma hayatının her alanında yer alması için çalışmalar yürüten Daikin Sakura Kadın Girişimci Destekleme Projesi ile başladığı yolculuğunu Sakura Kadın Teknisyen Yetiştirme Projesi ile sürdürüyor. Projenin fikir babası olan Daikin CEO'su Hasan Önder , kadınların her alanda başarılı olabileceğine inandığını ve buradan yola çıktığını söyledi. Kadınlara yönelik yürütülen eğitim projelerine yıllık 2 milyon TL harcama yapan Önder ile Sakura projesini konuştuk.Türkiye'de kadının etkisi hâlâ çok düşük. "Kadın yönetici olamaz, kadın tek başına bir şey yapamaz, kadın çalışamaz" önyargısı var ülkemizde. Oysa kadının iş dünyasında olması için hiçbir engel yok, asıl engel kafalarda... Global dünyada artık Airbus uçağını indirip kaldıran, NASA'da müthiş yazılımları hayata geçiren kadınlar var. Biz nüfusun belli bir kısmını ekonomiye katmazsak dünyada global bir oyuncu olamayız. Bu nedenle ben iş dünyasının kadına pozitif ayrımcılık yapıyoruz yaklaşımını doğru bulmuyorum. Tam aksine iş dünyası olarak bizlerin kadınlara ihtiyacı var.Evet, işe Sakura Kadın girişimci projesiyle başladık. İlk projemizle girişimci oluşturalım, sıfır sermayeli, Anadolu'da yaşayan, girişimcilik enerjisi olan fakat imkânları olmayan kişileri seçelim dedik. Üniversite mezunu kızlara 3 ay ticari 3 ay teknik eğitim olmak üzere 6 ay girişimcilik eğitimi verdik. Ardından 22 kadına sıfır sermayeyle showroom açtık. Bu mağazaların her biri 1-2 milyon dolar teminat yatırılması gerekiyordu. Biz hiçbir ücret talep etmeden mağazaları açtık ve her birini patron yaptık.Baktık ki kadınlar girişimcilikte çok başarılı, neden teknisyen de yetiştirmiyoruz dedik. Bir de piyasada böyle bir ihtiyacın olduğunu biliyorduk. Bu alanda eğitim almak isteyen kadınların da olduğunu gördük. Projeye başlar başlamaz ciddi talep aldık. Bugüne kadar 28 teknisyen yetiştirdik. Bu yıl 25 kişi daha eklemek istiyoruz. 2019 sonuna kadar 100'e çıkarmayı hedefliyoruz.Teknik lisesi mezunu olması gerekiyor.Bu alandan mezun olan herkesekapımız açık. Sekreterlik ya da kasiyerlikyapmak yerine gelsinler kendimesleklerini yapsınlar. Bu alandamaaşlar da 3 bin TL ve üzeri.Önce kadını karşısında görünceşaşırıyorlar. Bir müşterimiz kadın teknisyenimize'Kızım ustan nerede?'diye sorumuş. Çok alışılmış bir durumdeğil bu ancak önyargıdan kaynaklanıyor.Önyargıyla bakmadıkları sürecekadının ne kadar iyi iş yaptığını dagörüyorlar. Kadınlar ustalığa başladığındabizim erkek ustalar başta tepkililerdi.Ancak zamanla onlar da değişti.Hem üstlerine başlarına bakmaya hemişlerinde daha titiz davranmaya başladılar.Mesleği kaybetme korkusu başladı.Kadın eli değdi yani mesleğe...Bu proje yurtdışında da örnek oldu.Ortadoğu projemizin aynısını uygulamayaçalışıyor. Onlara da destek veriyoruz.Çok titizler, işteki kaliteyi artırdılarKadınlar sosyal medyadadaha etkin. Daha titiz çalışıyorlar.Pazarlama yönleri çok güçlü. Çabuköğreniyorlar. Ürün seçiminde dahadikkatliler. İnsan ilişkileri çok iyi.Ayrıca çok titizler. Bu da işteki kaliteyiartırıyor. Bizim fabrikalarımızdada kadın çalışan var. Ürünlerdehata oranı, kadın çalışan sayısı arttıkçadüştü.