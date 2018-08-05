EMS'YE TÜRK BAŞKAN YARDIMCISI
BOĞAZIÇI Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay, Avrupa Matematik Topluluğu (European Mathematical Society-EMS) Başkan Yardımcılığı'na seçildi. Prof. Dr. Tanbay, 1 Ocak 2019'da görevine başlayacak. İki yıldır EMS Yürütme Komitesi üyesi olan Tanbay, topluluğun yeni başkanı olarak seçilen Prof. Volker Mehrmann (Almanya) ile birlikte görev yapacak.
MRESCO GROUP'TA ÜST DÜZEY ATAMA
MRESCO Türkiye'de uzun yıllar CEO görevinde bulunan Oya Zingal, grubun tüm şirketlerinin yönetimini üstlenerek MRESCO Türkiye Group CEO'su oldu. Grubun faaliyetleri içinde gayrimenkul, turizm, tarım ve gıda firmaları bulunuyor. İstanbul Üniversitesi
mezunu olan Zingal, sigorta sektörünün önde gelen yabancı şirketlerinden birinde iş hayatına atıldı. Zingal, 2008'de MRESCO Türkiye'nin CEO'luğunu üstlendi.
TÜRKTRAKTÖR AR-GE'DE YAPILANMA
TÜRKTRAKTÖR, Ar-Ge
'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine, uzun yıllardır CNHI'da farklı global pozisyonlarda görev yapan Jetender Ahuja'yı atadı. Ahuja, 1996 yılında Hindistan'daki YMCA Mühendislik Enstitüsü Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Jetender Ahuja, iş hayatına 1996'da Eicher Ltd'de garanti yöneticisi olarak başladı.