Van’daki taksi durakları yenilenecek

Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi ile Fen İşleri Dairesinin hazırladığı proje kapsamında, kent merkezinde görüntü kirliliğine sebep olan taksi durakları kaldırılarak yerine daha kullanışlı ve estetik duraklar yapılacak. Kentte hizmet veren taksici esnafının desteğiyle nisan ayında çalışmaların başlaması hedeflenirken, yeni yapılacak modern duraklarda, oturma alanı, çay ocağı, lavabo ile WC de yer alacak.

Kent estetiğine uygun olarak inşa edilecek olan duraklarla birlikte hem görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi, hem de taksici esnafının daha modern bir ortamda vatandaşlara hizmet sunması hedefleniyor.

Ayrıca yeni yapılacak durakların büyüklükleri ise şoför sayısı ve çalıştırılan taksi sayısına göre belirlenecek.

