Sinop mantısı ilgi odağı

Sinop'un yöresel ve eşsiz lezzeti olan Sinop mantıcıları dışarıdan gelen misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyor. Bir işletme sahibi Şermin Pekmezci, "Cevizli ve yoğurtlu mantı yapıyoruz. Daha çok müşterilerimize karışık tavsiye ediyoruz" dedi.

Sinop'a iş sebebiyle gelen Sezgin Karakaş, Sinop mantısını arkadaşlarının tavsiye ettiğini belirterek, "Sinop'a iş için geldim. Buradaki arkadaşlar, Sinop mantısının güzel olduğunu söylediler. Burayı önerdiler. Geldik, yedik ve çok beğendik. Herkese de tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Mantının porsiyonu 20 TL'den satışa sunuluyor.

