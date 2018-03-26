Batman’a yeni ilçe otogarı

Batman
Belediyesi, kentte temel ihtiyaç haline gelen ilçe otogarı sorununu ortadan kaldırmak için yeni ilçe otogarı inşaat çalışmalarına başladı. Eski hal alanında kurulacak olan yeni ilçe otogarı Batman'a çağdaş kent kimliği kazandırmak için yürütülen çalışmalar içerisinde yer alıyor. Yaklaşık 15 dönüm arazi üzerine tasarlanmış olan İlçe otogarında; 20 bin metrekare net alandan oluşan 40 adet yazıhane, 2 adet lokanta, 8 adet dükkân ve yönetime ayrılan idari bina yer alıyor. Projede, her yazıhanenin önünde 1 adet olmak üzere toplamda 140 adet ticari araç otoparkı, 20 araçlık misafir otoparkı, 20 araçlık personele hizmet veren araç parkı ve ticari taksi durağı için özel tasarlanmış 5 araçlık otopark bölümlerine de yer verildi. Yaklaşık 20 dönüm alan üzerine kurulmuş olan yeni ilçe garajının, giriş ve çıkış kapısının yanında güvenlik kulübesi yer alacak. Peyzaj düzenlemesinin de yapılacağı yeni ilçe otogarı alanının orta kısmında havuz, 150 mekrekare alana sahip bir kafeterya, yaya yolları ve yaya geçitleri gibi sosyal donatılar olacak.