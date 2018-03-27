Yalıköy Balıkçı Barınağı 5 yıldır büyütülmeyi bekliyor

1974 yılında yapılan ancak balıkçılara yeterli hizmete veremeyecek hale gelen Yalıköy Balıkçı Barınağı ana mendireğinin 160 metre uzatılıp, yanına 140 metre yeni bir tali mendirek yapılması için 2013 yılında ihale açıldı. İhalenin yapılmasının ardından arada geçen 5 yıl içerisinde barınakta herhangi bir çalışma yapılmadı.

Ulaştırma Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ihale ile iş kapsamında kesin projeler, metraj ve keşif özetleri Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce onaylandı. Halen Yalıköy Balıkçı Barınağı'nın imar planları onay için Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderildi. Kültür ve Turizm Bakanlığından onay verilmesi durumunda inşaat çalışmasının gerçekleşeceği bildirildi.

