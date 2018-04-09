Kist korkulu rüyanız olmasın

Hastanın kendisine ilk geldiğinde, başka hastanelere de gittiğini fakat kisttin büyük olduğu için ameliyat edemeyeceklerini söylediklerini anlattığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Lale Çetin Yılmaz, "Hastamız karın şişliği ve kasık ağrıları ile hastaneye başvuruyor. Kist büyük olduğundan diğer hastanede ameliyat edilemeyeceğini söyledikten sonra bize geldi. Biz de gerçekleştirdiğimiz operasyon ile hastamızı sağlığına kavuşturduk. Hastamızın durumu şuan da çok iyi. Kendisi de çok rahatlamış bir şekilde.

Kendisinde kist olduğunu duyduğunda çok korkmuş, 'acaba kanser miyim' diye ümitsizliğe kapılmış. Kendisine de anlattık korkulacak bir şeyin olmadığını, yanlış bilgilendirmelerin hastaların geç tedavi olmasına sebep verdiğini ifade ettik. Kist, kapalı bir kesecik ya da kapsül şeklinde, genellikle sıvı (yağ veya su gibi), yarı katı ya da gazlı bir maddeyle dolu, kabarcık benzeri bir kitle olarak karşımıza çıkar.

Kistler dokunun içerisinde meydana gelir ve vücutta herhangi bir yerde, bir iç organda ya da deride ortaya çıkabilir. Mikroskobik denecek kadar küçük veya litrelerce sıvı alacak kadar büyük kistler olabilir ve bazıları ağrıya neden olurken bazıları da hiçbir belirtiye yol açmaz" dedi.



ERKEN TANI VE TEDAVİ ÖNEMLİ

Dr. Lale Çetin Yılmaz şu bilgileri verdi: "Nadiren de olsa kistler hormonal bir dengesizliğin ya da kanserin habercisi olabilir. Ancak bu testler, genel olarak tedbir amaçlı rutin süreçlerdir ve kistten alınan parçanın patolojiye gönderilmesi, biyopsi istenmesi demek ortada mutlaka bir terslik olduğu anlamına gelmez.

Kistlerin çoğu iyi huyludur ve vücuttaki kanalların, vücut salgılarının doğal çıkış noktalarının tıkanması nedeniyle oluşur. Ancak bazı kistler tümör olabilir ya da tümörlerin içinde oluşmuştur ve bu kistler kötü huylu olma potansiyeli taşır. Bu yüzden erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Bunun için kadınların özellikle kendilerinde hissettikleri sıra dışı bir sağlık sorunu olduğunu geçer diye beklemeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları çok önemlidir."