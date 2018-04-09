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korkulu rüyanız olmasın

Vücudunda oluşan ten dolayı karın şişliği, kasık ları ve buna benzer bazı sağlık sorunları yaşayan bir hasta, Büyük Anadolu Hastaneleri ve Opr. Dr. tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 16:16 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 16:16
Kist korkulu rüyanız olmasın

Hastanın kendisine ilk geldiğinde, başka hastanelere de gittiğini fakat tin büyük olduğu için ameliyat edemeyeceklerini söylediklerini anlattığını belirten ve Opr. Dr. , "Hastamız karın şişliği ve kasık ları ile hastaneye başvuruyor. Kist büyük olduğundan diğer hastanede ameliyat edilemeyeceğini söyledikten sonra bize geldi. Biz de gerçekleştirdiğimiz operasyon ile hastamızı sağlığına kavuşturduk. Hastamızın durumu şuan da çok iyi. Kendisi de çok rahatlamış bir şekilde.

Kendisinde kist olduğunu duyduğunda çok korkmuş, 'acaba miyim' diye ümitsizliğe kapılmış. Kendisine de anlattık korkulacak bir şeyin olmadığını, yanlış bilgilendirmelerin hastaların geç tedavi olmasına sebep verdiğini ifade ettik. Kist, kapalı bir kesecik ya da kapsül şeklinde, genellikle sıvı (yağ veya su gibi), yarı katı ya da gazlı bir maddeyle dolu, kabarcık benzeri bir kitle olarak karşımıza çıkar.

Kistler dokunun içerisinde meydana gelir ve vücutta herhangi bir yerde, bir iç organda ya da deride ortaya çıkabilir. Mikroskobik denecek kadar küçük veya litrelerce sıvı alacak kadar büyük kistler olabilir ve bazıları ağrıya neden olurken bazıları da hiçbir belirtiye yol açmaz" dedi.

ERKEN TANI VE TEDAVİ ÖNEMLİ

şu bilgileri verdi: "Nadiren de olsa kistler hormonal bir dengesizliğin ya da kanserin habercisi olabilir. Ancak bu testler, genel olarak tedbir amaçlı rutin süreçlerdir ve kistten alınan parçanın patolojiye gönderilmesi, biyopsi istenmesi demek ortada mutlaka bir terslik olduğu anlamına gelmez.

Kistlerin çoğu iyi huyludur ve vücuttaki kanalların, vücut salgılarının doğal çıkış noktalarının tıkanması nedeniyle oluşur. Ancak bazı kistler tümör olabilir ya da tümörlerin içinde oluşmuştur ve bu kistler kötü huylu olma potansiyeli taşır. Bu yüzden erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Bunun için kadınların özellikle kendilerinde hissettikleri sıra dışı bir sağlık sorunu olduğunu geçer diye beklemeden bir sağlık kuruluşuna başvurmaları çok önemlidir."

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Kist korkulu rüyanız olmasın
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