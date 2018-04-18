Atakum’da 23 Nisan coşkusu

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için bir dizi etkinlikler düzenledi. 21-22-23 Nisan 14.00-18.00 saatleri arasında Düşevi Oyuncuları'nın hazırladığı sahne gösterileri ve yarışmalar çocuklara eğlence dolu anlar yaşatacak. Pamuk Prenses, Keloğlan ve Balkız, Romeo ve Juliet oyunları minik ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Sahne gösterilerinin dışında kalan zamanlarda animasyon ekipleri tüm çocukları orijinal kostümleriyle sahneye davet edip Şirinler Gargamele Karşı, Annem Benim İçin Görür, Halka Atmaca, Mini Defile, Canlı Heykel Performans Yarışması ve Dans Performans Yarışması oyunları ile doyasıya eğlendirecek. Ayrıca etkinlik alanına gelen minikleri tatlı bir sürpriz bekliyor! Yüzlerce şekerin bulunduğu "Şeker Duvarı"ndan ücretsiz şekerlerini alabilecekler, aynı zamanda gün boyunca ücretsiz dağıtılacak Türk bayrakları ile de 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayacaklar.



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