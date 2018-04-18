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Atakum’da 23 Nisan su

Tüm dünya çocuklarına armağan edilen bu yıl da birbirinden eğlenceli tiyatro oyunları, gösteriler, yarışmalar ve sürpriz hediyelerle Atakum'daki AVM'de kutlanacak.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 14:06
Atakum’da 23 Nisan coşkusu

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), 'nda çocuklar için bir dizi etkinlikler düzenledi. 21-22-23 Nisan 14.00-18.00 saatleri arasında Düşevi Oyuncuları'nın hazırladığı sahne gösterileri ve yarışmalar çocuklara eğlence dolu anlar yaşatacak. Pamuk Prenses, Keloğlan ve Balkız, Romeo ve Juliet oyunları minik ziyaretçilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Sahne gösterilerinin dışında kalan zamanlarda animasyon ekipleri tüm çocukları orijinal kostümleriyle sahneye davet edip Şirinler Gargamele Karşı, Annem Benim İçin Görür, Halka Atmaca, Mini Defile, Canlı Heykel Performans Yarışması ve Dans Performans Yarışması oyunları ile doyasıya eğlendirecek. Ayrıca etkinlik alanına gelen minikleri tatlı bir sürpriz bekliyor! Yüzlerce şekerin bulunduğu "Şeker Duvarı"ndan ücretsiz şekerlerini alabilecekler, aynı zamanda gün boyunca ücretsiz dağıtılacak Türk bayrakları ile de 23 Nisan sunu doyasıya yaşayacaklar.

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Atakum’da 23 Nisan coşkusu
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