Muş’a yakışır otobüs terminali

MUŞ
Belediyesi'nin en önemli projeleri arasında yer alan yeni şehirlerarası terminal inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Geçen yıl temeli atılan projenin bu yıl tamamlanması hedefleniyor. Muş
-Bingöl karayolu güzergahında yapılan şehirlerarası otobüs terminalinin yapım işi sürüyor. Yeni bir terminal binasını Muş halkının hizmetine sunmak için uzun uğraşlar veren Belediye Başkanı Feyat Asya, vaat edilen bir projeyi daha hayata geçiriyor. 22 bin metrekare alan üzerine yapılan terminalin yaklaşık 8 bin metrekaresi ana hizmet binası olarak planlanıyor