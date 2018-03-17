BUGÜN NELER OLDU

Radisson Blu Hotel Kayseri, 25 Mart Pazar günü '1. Evlilik Festivali' düzenleyecek. Festivale, gelinlikten damatlığa, kuyumcudan mobilyacıya, mekân süslemeden makyaj atölyesine kadar Türkiye'nin ünlü markaları katılacak. Evlilik hazırlığı yapan çiftler, festivalde 2018'in trend ve stilleri ile yeni fikirleri bulacak.Festivale özel, markaların indirim fırsatlarının, hediye çekilişlerinin, defilenin, konserlerin ve eşsiz lezzetlerin ikram edileceği organizasyon, tüm ziyaretçilere ücretsizdir. Saat:13.00 - 19.00'daki festivale katılan çiftler, bir yandan konusunda uzman kişilerle bir araya gelerek akıllarındaki sorulara cevap bulacak. Çiftler özel indirim fırsatlarından da yararlanarak defile, ikramr, çekiliş ve canlı müzik performansları eşliğinde şovlarla keyifli bir hafta sonu geçirecektir.Radisson Blu Hotel Kayseri'nin, profesyonel misafirperverliğinde düzenlenecek olan festivalde, otelin deneyimli kadrosu, düğün hazırlık süreci hakkında davetlilere bilgi ve destek verecek. Ziyaretçiler çekilişle konaklama, Roof Restaurant'ta romantik bir akşam yemeği ve ulaşım ve konaklama dahil İstanbul'da tatil imkânı bulacak. Ayrıca festival tarihinden itibaren 31 Mayıs'a kadar anlaşması yapılacak olan tüm organizasyonlarda yüzde 10 indirim fırsatı da sunulacak.Moda dünyasının başarılı isimlerinden Pınar Bent'in 2018 özel gelinlik kreasyonu defilesini, aralarında manken Gizem Özdilli, Sosyal Medya fenomeni Didem Delen ve en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü alan Ayta Sözeri sunacak. Defilede birbirinden şık gelinlik ve damatlıklar sergilenecek.