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Ekmeğe

’de fiyaarına yapıldı.

İHA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 14:48
Ekmeğe zam

Kayseri Fırıncılar Odası tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"18.04.2018 tarihinden geçerli olmak üzere kül 700 undan pişmişi 250 gram somun 1 lira 10 kuruş, pişmişi 200 gram somun ekmek 90 kuruş, özel amaçlı undan pişmişi 200 gram pide 1 , pişmişi 400 gram, çifte pide 2 TL, pişmişi 135 gram pide sandviç dürüm ekmeği 70 kuruş, pişmişi 250 gram lavaş dürüm ekmeği 1 lira 25 kuruş. pişmişi 250 gram tam buğday ekmeği 1 lira 50 kuruş, pişmişi 250 gram kepek ekmek 1 lira 50 kuruş, pişmişi 250 gram mısır ekmeği 1 lira 50 kuruş olarak satılacaktır. 220 gram hamurdan kıymalı ve peynirli ise 1 lira 49 kuruştan yapılacaktır."

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Ekmeğe zam
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