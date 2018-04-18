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siteleri üzerinden dolandırıcılık

'de, bazı ların sitelerinin sini yaparak, lerin hesaplarından para i gerçekleştirdikleri ileri sürülen 17 kişi na alındı.

AA Kayseri Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:16
Sahte banka internet siteleri üzerinden dolandırıcılık

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üzeriden lerini dolandıranlara yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, çeşitli lar adına internet sitesi oluşturup, banka şubesine erişim sağlamaya çalışan müşterilerin şifre ve bilgilerini ele geçirip, para i yaptıkları hesapları boşaltan ve başkalarına ait banka hesap kartlarını topladıkları belirlenen şüpheliler, teknik ve fiziki takibe alındı.Düzenlenen da, 17 şüpheli na alındı.

Zanlıların banka müşterilerinin hesaplarından transfer ettikleri paraları başkalarının hesabına aktardıkları ve bankadan çektikleri paralarla lüks yaşam sürdükleri öğrenildi.

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Sahte banka internet siteleri üzerinden dolandırıcılık
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