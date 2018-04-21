Saffet Arslan: Türkiye sanayisinin anadoludaki üssü konumundayız

Sabah Kayseri'ye konuşan İpek Mobilya'nın sahibi Saffet Arslan: "Türkiyemiz, Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle huzurlu bir ülke haline geldi.Bizede çalışmak düşer. Türkiye'nin yıllık ihracatını mart itibarıyla 36 milyar dolardan 160 milyar dolara çıkarmasının tarihe geçecek bir başarıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız bizlerin önünü açarken,ülkenin,milletin kazancı olarak bizlerinde gece gündüz demeden çalışmamız lazımdır. Dünyanın en iddialı teşvikleri sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" dedi. Arslan, Kayseri'de teşviği sadece İpek Mobilya'nın almış olduğu ve toplam yatırım tutarı ise 1.101 milyon lira olduğunu söyledi. Arslan, yapılacak yeni yatırımın amacı hammadde olarak yurtdışına giden maden cevherlerimizi kullanarak, nihai ürün olarak ülkemize geri gelen çinko metalini üretmek ve buradaki katma değeri ülkemize kazandırarak döviz tasarrufu sağlamak olduğunu söyleyerek, "Ayrıca çinko gibi stratejik bir endüstriyel metalin arz güvenliğine katkı sağlayacağız" dedi. Saffet Arslan, "Yeni yatırım ile yıllık 120,000 ton çinko metali üretilecektir. Toplamda 275 milyon USD tutarında yatırım planlanmıştır" dedi.

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