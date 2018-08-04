Şehitler için Erciyes zirvesi’ne tırmandılar

Kıbrıs
Barış Harekatı Şehitleri ve 15 Temmuz Şehitleri anısına 20 Temmuz
Cuma günü 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı
'na 22 saati bulan bir zirve tırmanışı gerçekleştirildi. Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 44. yıldönümü münasebeti ile yapılan bu tırmanışta 15 Temmuz Şehitleri de unutulmayıp, şehitlerimiz zirvede saygıyla anıldı. 20 Temmuz 2018'de çok zor şartlarda gerçekleştirilen tırmanışa usta dağcılar Ali İlik
ve Metin Alımcı'dan oluşan 9 kişilik dağcı grup katıldı. Zirve tırmanışa; 9 kişilik dağcı gruptan Ali İlik ve Metin Alımcı zirveye ulaşırken diğerleri kötü hava şartlarından dolayı geri dönmek zorunda kaldı.