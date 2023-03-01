Adli Para Cezası Nedir? Hangi Suçlar Adli Para Cezasına Çevrilir, Nereye Ödenir?

Adli para cezası nedir diye merak ediyorsanız öncelikle hukuk kaynaklarını incelemeniz gerekir. Ceza hesaplanmasında günlük ne kadar sorusu da merak edilir. Adli para cezası kime verilir? Cezanın ödeme kanalı bilinerek istenmeyen sonuçlarla karşılaşmama adına tedbir alınabilir. Adli para cezası nereye ödenir, ödenmezse ne olur? Her suçun adli para cezasına çevrilmesi de mümkün değildir. Hangi suçlar adli para cezasına çevrilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Adli Para Cezası Nedir?

Adli para cezası, TCK'nda belirtilen bazı suçların para cezasına çevrilmesini ifade eder. TCK'na göre işlenen suçlar hapis cezası ya da adli para cezası ile karara bağlanır. Adli para cezası yaptırımı da en çok rastlanan ceza türüdür.

Bir suçun cezasına karar verme yetkisi mahkemelere verilmiştir. Diğer kamu kuruluşları tarafından verilen cezalar idari para cezası olarak nitelendirilir. İki ceza türü arasındaki temel fark cezanın ödenmemesi halinde karşılaşılan durumdur. İdari para cezaları ödenmezse bunun cezalı şekilde ödenmesi gündeme gelir. Adli para cezasının ödenmemesi halinde ise ilgili ceza hapis cezasına çevrilir. Adli para cezalarının aşağıdaki çeşitleri de vardır.

Doğrudan hükmedilen cezalar

Seçenek yaptırımı olarak verilen cezalar

Hapis cezasından çevrilen cezalar

Hapis cezası ile birlikte verilen adli para cezaları

Adli Para Cezası Nereye Ödenir?

Adli para cezası mahkeme tarafından verildikten sonra ilgili kişiye tebligat yapılır. Tebliğin alınmasını müteakip ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nın infaz bürosuna müracaat edilir. Buradan alınacak yazı ile vergi dairesine gidilir ve adli para cezası vergi dairesi veznesine ödenir.

Her suçun adli para cezasına çevrilmesi mümkündür. Özellikle ağır suçlar için para cezası verilmez. Nispeten daha hafif olan suçlar için bu cezalandırma yöntemine başvurulur.