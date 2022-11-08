Antep’in Neyi Meşhur? Gaziantep’in Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Antep'in neyi meşhur olduğu gastronomi şehri olmasından da anlaşılmaktadır. Fakat hediyelikleri, yöresel yemekleri, tatlıları, içecekleri, yiyecekleri de göz ardı edilemeyecek kadar değerlidir. Aslında Antep nesiyle meşhur olduğu bahsedilenlerden de hareketle farklı seçeneklere sahiptir. Sıcak kültüre sahip olan bu şehir de değerler oldukça önemli olup hala yaşatılmaktadır. Haliyle Gaziantep'in nesi meşhur olduğu da tarihsel bir serüvene sahiptir. Genel olarak ise Antep'in meşhur yemekleri ön plana çıkmaktadır.

Antep'in Neyi Meşhur?

Aslında Gaziantep her şeyiyle meşhur bir ildir. Hediyelikleri, yöresel yemekleri, tatlıları, içecekleri, yiyecekleri ve daha birçok alan, Gaziantep'in kendine özgü özellikleriyle adından söz ettirmiştir. Özellikle mutfağı ön plana çıkan Gaziantep ilk olarak 2015 yılında UNESCO tarafından gastronomi dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmiştir. Aynı zamanda yine Gaziantep, Dünya Gastronomi Şehri olarak da seçilmiştir. Gaziantep'in bu denli başarısının olması sonucu mutfağı tescillenmiş ve mutfağının dünyaca bilindiğini söylemek mümkündür. Ek olarak Gaziantep UNESCO listesinde 9. kent olma özelliğine de sahip olmuştur. Gaziantep'in bir şehir olarak mutfak alanında ve diğer alanlardaki başarısı oldukça fazla ve ülkemiz için değerli olmuştur. Başarılan hepsi de Gaziantep'in meşhur olan unsurlarına yansımıştır.

Gaziantep'in Yöresel Yemekleri

Gaziantep'in yöresel yemekleri oldukça fazla çeşide sahiptir. Bol yağlı, salçalı, hamurlu, etli, kurubaklagilli sofraya sahiptir. Daha çok ağır olarak nitelendirilebilecek yemekler Gaziantep'in meşhur yemekleridir. Yemek dışında aynı şekilde tatlıları da oldukça meşhurdur. Gaziantep'in yöresel yemekleri şunlardır: Ali Nazik kebabı, batma kaymak, patlıcan kebabı, lahmacun, ayva kebabı, elma kebabı, nohut dürüm, firik pilavı, simit kebabı, içli köfte, pirpirim aşı, Antep fıstıklı şekerli börek, mahşe, cacıklı Arap köftesi, cartlak kebabı, yağlı köfte, ekşili taraklık tava, iç katması, kakırdaklı börek, keme kebabı, loğlazlı aş, loğlaz piyazı, omaç, sini köfte, süzek yapması, tenek katması, haveydi köftesi, topaç, yenidünya kebabı, yoğurtlu ufak köfte, yoğurtlu çiğdem aşı, ciğer yahni, külbastı, küşleme, beyran, baklava, şöbiyet, kadayıf ve fıstıklı dolma sarmadır.

Gaziantep'in Meşhur Tatlıları ve İçecekleri

Her kültürün kendisine özgü meşhur yemekleri olduğu kadar tatlı ve içecekleri de vardır. Gaziantep'in yöresel yemeklerinde olduğu gibi meşhur tatlı listesi de oldukça kabarıktır. Gaziantep'in eşsiz mutfağı tatlılara da yansıdığından lezzetli bir tatlı sofrası karşımıza çıkmaktadır. Meşhur tatlıların en başında olmazsa olmaz olan baklava yer almaktadır. Gaziantep'in meşhur baklavasının en belirgin özelliği yufkanın ince açılmasıdır. Diğer meşhur tatlılar da genellikle şerbetli tatlılardır. Şöbiyet, bülbülyuvası, zümrüt yeşili dolma, kadayıf, künefe, susamlı, cevizli, leblebi helva, kuymak, kahke ve katmerdir. Kahke çörek olarak görülmekte ve tatlı, tuzlu, sade ve susamlı şekilde çeşitleri vardır. Gaziantep'in meşhur içeceği olarak da menengiç kahvesi bilinmektedir. Aynı zamanda zahter çayı, meyankökü şerbeti ve ekşi urmu dut şerbeti de Gaziantep'in meşhur içeceklerindendir.

Gaziantep'in Meşhur Hediyelikleri

Her kültürde olduğu gibi Gaziantep'in kültürünü yansıtan birtakım hediyelikler vardır. Bu hediyelikleri Gaziantep'i yansıtan ve yaşatan hediyelerdir. Yemeni, kutnu kumaşı, bakır işleri, sedef işleri, baklava, Antep fıstığı, karpuz çekirdeği, kahke, menengiç kahvesi, kendir tohumlu çerez, ipek pul biber, zahter, Antep sabunu, sırmalı hamis, sedefli kakma Gaziantep'in meşhur hediyelikleridir.