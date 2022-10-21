AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak? Açık Lise 1.Dönem AÖL sınav tarihleri MEB

AÇIK LİSE MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz eğitim yılında mezuniyet şartlarında değişikliğe gitti. 18 yaş ve üstü öğrencilerin ders gördüğü toplam dönem sayısı 5'e çekildi. 18 yaş ve altı öğrencilerde ise en az 8 veya üzeri olması bekleniyor.

Bakanlığa bağlı Açık Liselerden mezun olabilmek için toplam kredinin en az 170 olması, ortak derslerin başarıyla tamamlanması ve Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olma şartı aranacak.