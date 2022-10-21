AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak? Açık Lise 1.Dönem AÖL sınav tarihleri MEB

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL sınavlarına AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak katılabilecek. Söz konusu sınavlar için MEB Aralık ayını işaret etmiş olup tam tarih için adaylar araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda; "AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak?" sorusuna yanıt aranırken bu başlık altından; Açık Lise 1.Dönem AÖL sınav tarihleri ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
MEB'den yapılan açıklamaya göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de uygulanacak. Sınav e-Sınav olarak gerçekleşecek. Sınavların tam başlama tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
AÖL SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.
Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan 'şifremi unuttum' seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.
Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır.
Online sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden öğrenciye bildirilecektir. Bu bildirim ile öğrenci, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden öğrenci ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai müeyyideler uygulanacaktır.
AÇIK LİSE MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?
Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz eğitim yılında mezuniyet şartlarında değişikliğe gitti. 18 yaş ve üstü öğrencilerin ders gördüğü toplam dönem sayısı 5'e çekildi. 18 yaş ve altı öğrencilerde ise en az 8 veya üzeri olması bekleniyor.
Bakanlığa bağlı Açık Liselerden mezun olabilmek için toplam kredinin en az 170 olması, ortak derslerin başarıyla tamamlanması ve Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olma şartı aranacak.