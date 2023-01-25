Bilgisayar Ekranı Ters Döndü, Nasıl Düzeltilir? Laptop ve PC Ekran Döndürme Ayarları ve Kısayol Tuşu Nedir?

Bilgisayar ekranı ters döndü sorunu ile uzun yıllar bilgisayar kullansanız da yeni bilgisayar kullanmaya başlamış olsanız da karşılaşabilirsiniz. Peki, bilgisayarın ekranı ters döndü ne yapabilirim diye merak ediyor musunuz? PC ekranı döndürme ayarları ve laptop ekran ters döndü kısayol tuşu ne şeklinde internette arana soruların cevaplarını bu yazımızda hazırladık. Hem doğru bilgilere ulaşabilmeniz hem de sorununuzu kısa yoldan çözebilmeniz için Windows 8 ekran ters döndü nasıl düzeltilir ile ilgili merak ettikleriniz için, buyurun yazımıza geçelim.

Bilgisayar Ekranı Ters Döndü, Nasıl Düzeltilir?

İnternette aradığınız bilgileri karmaşık olarak bulmak kafa karıştırmaktadır. PC ekranınız ters döndüğünde yapmanız gerekenler ve izlemeniz gereken yolu liste halinde hazırladık. İşte PC ekran döndürme ayarları;

Masaüstüne gelip mousenin sağ tuşuna basılarak açılan listede görüntü ayarları olan pencereyi açınız.

Bu ekranda karşınıza ekran yönü ile ilgili bölümler çıkacaktır. İstediğiniz yöne döndürebilirsiniz. Eğer normal haline getirmeye çalışıyorsanız da "yatay" şekline getirmeniz yeterli olacaktır.

Eğer işletimciniz Windows 7 ise aynı işlemleri yapmanız yeterlidir. Sadece Windows 7 de sağ tuşa bastığınızda açılan listede "ekran çözünürlüğü" kısmını seçmelisiniz.

Laptop Ekran Ters Döndü Kısayol Tuşu Ne?

Bilgisayar üzerinden görüntü ayarlarına ulaşarak çözdüğümüz bu sorunu sadece kısayol tuşlarını kullanarak da halledebiliriz. CTRL+ALT tuşlarına aynı anda basın ve sonra ekranı hangi yöne çevirecekseniz yön tuşları ile ekranı çeviriniz. Yön tuşları ok işareti ile gösterilen tuşlardır ve klavyenizin sağ kısmında bulunur.