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Haberler Keşfet Haberleri Bilgisayar Ekranı Ters Döndü, Nasıl Düzeltilir? Laptop ve PC Ekran Döndürme Ayarları ve Kısayol Tuşu Nedir?
Giriş Tarihi: 25.1.2023 14:48 Son Güncelleme: 25.1.2023 14:48

Bilgisayar Ekranı Ters Döndü, Nasıl Düzeltilir? Laptop ve PC Ekran Döndürme Ayarları ve Kısayol Tuşu Nedir?

Teknolojinin ilerlemesi ile hayatımızın ayrılma bir parçası olan bilgisayarlarda ekran döndürme sorunu yaşayanların merak ettiği konulardan biri de bilgisayar ekranı ters döndü nasıl düzeltilir sorusudur. Gerek sosyal anlamda gerek iş anlamında her zaman yanımızda olan bilgisayarın ekranı ters döndü ne yapabilirim diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Laptop ve PC ekran döndürme ayarları ve laptop ekran ters döndü kısa yol tuşu nedir sorusunun cevabı için detaylara birlikte bakalım. Windows 8 ekran ters döndü nasıl düzeltilir işte detaylar.

Bilgisayar Ekranı Ters Döndü, Nasıl Düzeltilir? Laptop ve PC Ekran Döndürme Ayarları ve Kısayol Tuşu Nedir?

Bilgisayar ekranı ters döndü sorunu ile uzun yıllar bilgisayar kullansanız da yeni bilgisayar kullanmaya başlamış olsanız da karşılaşabilirsiniz. Peki, bilgisayarın ekranı ters döndü ne yapabilirim diye merak ediyor musunuz? PC ekranı döndürme ayarları ve laptop ekran ters döndü kısayol tuşu ne şeklinde internette arana soruların cevaplarını bu yazımızda hazırladık. Hem doğru bilgilere ulaşabilmeniz hem de sorununuzu kısa yoldan çözebilmeniz için Windows 8 ekran ters döndü nasıl düzeltilir ile ilgili merak ettikleriniz için, buyurun yazımıza geçelim.

Bilgisayar Ekranı Ters Döndü, Nasıl Düzeltilir?

İnternette aradığınız bilgileri karmaşık olarak bulmak kafa karıştırmaktadır. PC ekranınız ters döndüğünde yapmanız gerekenler ve izlemeniz gereken yolu liste halinde hazırladık. İşte PC ekran döndürme ayarları;

  • Masaüstüne gelip mousenin sağ tuşuna basılarak açılan listede görüntü ayarları olan pencereyi açınız.
  • Bu ekranda karşınıza ekran yönü ile ilgili bölümler çıkacaktır. İstediğiniz yöne döndürebilirsiniz. Eğer normal haline getirmeye çalışıyorsanız da "yatay" şekline getirmeniz yeterli olacaktır.
  • Eğer işletimciniz Windows 7 ise aynı işlemleri yapmanız yeterlidir. Sadece Windows 7 de sağ tuşa bastığınızda açılan listede "ekran çözünürlüğü" kısmını seçmelisiniz.

Laptop Ekran Ters Döndü Kısayol Tuşu Ne?

Bilgisayar üzerinden görüntü ayarlarına ulaşarak çözdüğümüz bu sorunu sadece kısayol tuşlarını kullanarak da halledebiliriz. CTRL+ALT tuşlarına aynı anda basın ve sonra ekranı hangi yöne çevirecekseniz yön tuşları ile ekranı çeviriniz. Yön tuşları ok işareti ile gösterilen tuşlardır ve klavyenizin sağ kısmında bulunur.

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Bilgisayar Ekranı Ters Döndü, Nasıl Düzeltilir? Laptop ve PC Ekran Döndürme Ayarları ve Kısayol Tuşu Nedir?
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