Bilgisayardan Ses Gelmiyor Ne Yapmalıyım? Laptop PC ve Masaüstü Bilgisayarda Hoparlör Çalışıyor Ama Ses Çıkmıyor, Çözümü Ne?

Bilgisayardan ses gelmiyor ne yapmalıyım ya da neden olabilir şeklinde bir araştırma yapılması muhtemeldir. Bu araştırmada bilgisayardan ses gelmiyor ya da Hoparlör çalışıyor ama ses gelmiyor ile adapte olabiliriz. Görüldüğü gibi değişken çoktur. Bu durum işi biraz zorlaştırsa da bilgisayardan ses çıkmıyor ne yapmalıyım yargısıyla da sonuca ulaşılabilir. Bilgisayarların şekline göre arama motorundaki cümle de değişir. Yani Laptop ses sorunu nasıl çözülür ile de arama yapılabilir. Ayrıca bilgisayar hoparlörden ve kulaklıktan ses çıkmıyor da dahil edilebilir.

Bilgisayardan Ses Gelmiyor Ne Yapmalıyım?

Eğer ki bir metinde konu bilgisayarsa çok farlı açılardan konuyla ilgili bilgiler yazılabilir. Bilgisayarın donanım kısmı oldukça karmaşık ve teferruatlı bir konudur. Bundan dolayı bilgisayar hakkında yazı yazarken konu geniş tutulabilir. Bilgisayarın donanım kısmına ses konusu da girmektedir. Bahsedilen bilgisayarın donanım kısmında birçok arıza meydana gelebilir. Dolayısıyla sesin gelmemesi gibi bir durumla karşılaşmak da normaldir. Bu tür durumlarda çözüm yolları mutlaka olmaktadır. Fakat öncelik olarak bilgisayar masaüstü mü dizüstü mü bunu çözümlemek gerekir.

Laptop Ses Sorunu Nasıl Çözülür?

Laptop bildiğimiz dizüstü bilgisayardır. Ayrıca bilgisayarın laptop olması daha avantajlıdır. Çünkü laptop gidilen yere götürülebilir ve işler daha da kolay ve hızlı bir şekilde halledilebilir. Masaüstü bilgisayarlarda olduğu gibi laptoplarda da birtakım problemlerle karşılaşılabilir. Bu noktada se gelmeme durumu ele alınacaktır. Laptoptan ses gelmiyorsa ilk olarak genellikle sağ alt köşede olan ses simgesine tıklanarak ses seviyesinin yüzde kaç olduğuna bakmak gerekir. Çünkü ses seviyesi % 0 ise ses otomatik olarak gelmeyecektir. Ses gelmesi için yüzdelik kısmı arttırmak gerekir. Bunun haricinde genellikle laptopun sol alt köşesinde olan arama yerine ses ayarları yazarak ve çıkan sonuca tıklayarak da işlem yapılabilir. Ayrıca farklı şekillerde de kontroller sağlanabilir. Ses sürücülerini güncelleyerek ya da yeniden kurarak ses sorununa çözüm bulunabilir. Yine BIOS ekranında ses ile ilgili bölüm kontrol edilebilir ve çözüm bulunabilir.

Bilgisayarda Ses Sorunu Nasıl Çözülür?

Laptopta olduğu gibi masaüstü bilgisayarlarda da ses sorunu meydana gelebilir. Laptopların kendi bünyesinde hoparlörü vardır. Fakat masaüstü bilgisayarlarda bilgisayarın kasasından kablo ile bağlantı kurarak bizler hoparlörü bağlarız. Dolayısıyla buradaki ses sorunu genellikle hoparlör kaynaklı olacaktır. Birkaç yöntem ile bu sorun giderilebilir. Laptopta olduğu gibi ses düzeyi detaylıca kontrol edilirse sorun çözülür. Ses sorun gidericisini açmak ve oradan ilerlemek de sorunu çözecektir. Hoparlör kontrol edilerek yani hoparlör seçenekleri ayarlanarak da sesin gelmesi sağlanabilir.