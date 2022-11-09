Burdur’un Neyi Meşhur? Burdur’un Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Akdeniz'in "Göller Yöresi"ndeki Burdur'un neyi meşhur sorusunun cevabı, şehre hiç gitmeyenler ve bilgi almak isteyenler için önemlidir. Yeşil ile mavinin iç içe geçtiği bakir doğası ile büyüleyen Burdur'un nesi meşhur diye küçük bir araştırma yapmak yeterlidir. Çünkü, turistik bir şehirdir ve Burdur nesiyle meşhur sorusuna cevap olabilecek çok sayıda el işçiliği geleneksel ürün bulunur. Burdur'un meşhur yemekleri, çoğu kişinin damak tadına hitap eder. Burdur'dan alınacak hediyelikler neler?
Türklerin Anadolu'ya ayak basmasını sağlayan Malazgirt Zaferi, Burdur'un da Türkleşmeye başlamasına neden olmuştur. Anadolu Selçuklu beyliklerinden olan Hamitoğullarından sonra resmi olarak Osmanlı Devleti'nin toprağı olmuştur. Bu tarihlerden önce de bir yerleşim merkezi olan şehrin kökleri, Paleolitik Çağa dayanır. Eski dönemlerde "Pisidia" olarak adlandırılmış, Likya, Karia, Frigya ve Galatialıların hakimiyeti altına girmiştir. Burdur'da, Kalkolitik Çağ kalıntıları olan çok sayıda höyük vardır. Bunlar, Hacılar, Kuruçay, Gebrem, Beyköy, Bucak, İstasyon Höyük'tür. Şehrin tarihi ve doğal zenginliğinin gözler önüne serildiği pek çok mekan bulunur. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
Sagalassos Antik Kenti
Kiybra Antik Kenti
Kremna Antik Kenti
Susuz Kervansarayı
Burdur Ulu Camii
Taş Oda Konağı Etnografya Müzesi
Burdur Arkeoloji Müzesi
İnsuyu Mağarası
Burdur Gölü
Salda Gölü
Akdeniz ile Ege yeşilliklerinin ve meyvelerinin yoğun olarak kullanıldığı Burdur mutfağında, denenmesi tavsiye edilen birçok yemek bulunur. Sadece sebze yemeklerinin değil, et yemeklerinin, deniz ürünlerinin, hamur işlerinin, tatlılarının ve şekerlemelerinin de oldukça ünlü olduğu bir şehirdir. Burdur'un yöresel lezzetleri arasında aşağıdakiler yer alır.
Burdur Şiş
Testi Kebabı
Dirmil Kebabı
Gölhisar Kavurması
Mürdümük Aşı
Gazel Böreği
Su Böreği
Kömbe
Çekme
Burdur Usulü Peynirli Pide
Kuymak
Patlıcan Reçeli
Kabak Helvası
Ceviz Ezmesi
Burdur Muhallebisi
Kenevir Helvası
Ceviz Helvası
Pekmezli Aşure
Burdur Tahini
Bu şehirde cevizin her halini görmeniz mümkündür. Cevizden yapılan çok sayıda tatlı ve şekerleme bulunur. El işçiliğinin gözler önüne serildiği dokuma ve bakır ürünler, Burdur'un en önemli hediyelik eşyalarıdır. Akdeniz'in yöresel kıyafetleri ve kumaşları ise en çok rağbet görenler arasında ilk sıralardadır. Bu şehri ziyaret ettikten sonra almadan dönmemeniz gereken hediyelik eşyalar arasında aşağıdakiler yer alır.
Bakır Çaydanlıklar, Cezveler ve İbrikler
İbecik Bezi ve İbecik Bebekleri
Alaca Dokuma Ürünleri (masa ve sehpa örtüsü)
Magnet ve Anahtarlıklar
Ceviz Ezmesi
Haşhaş Helvası
Haşhaş Ezmesi