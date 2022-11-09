Burdur’un Neyi Meşhur? Burdur’un Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Akdeniz'in "Göller Yöresi"ndeki Burdur'un neyi meşhur sorusunun cevabı, şehre hiç gitmeyenler ve bilgi almak isteyenler için önemlidir. Yeşil ile mavinin iç içe geçtiği bakir doğası ile büyüleyen Burdur'un nesi meşhur diye küçük bir araştırma yapmak yeterlidir. Çünkü, turistik bir şehirdir ve Burdur nesiyle meşhur sorusuna cevap olabilecek çok sayıda el işçiliği geleneksel ürün bulunur. Burdur'un meşhur yemekleri, çoğu kişinin damak tadına hitap eder. Burdur'dan alınacak hediyelikler neler?

Burdur'un Neyi Meşhur?

Türklerin Anadolu'ya ayak basmasını sağlayan Malazgirt Zaferi, Burdur'un da Türkleşmeye başlamasına neden olmuştur. Anadolu Selçuklu beyliklerinden olan Hamitoğullarından sonra resmi olarak Osmanlı Devleti'nin toprağı olmuştur. Bu tarihlerden önce de bir yerleşim merkezi olan şehrin kökleri, Paleolitik Çağa dayanır. Eski dönemlerde "Pisidia" olarak adlandırılmış, Likya, Karia, Frigya ve Galatialıların hakimiyeti altına girmiştir. Burdur'da, Kalkolitik Çağ kalıntıları olan çok sayıda höyük vardır. Bunlar, Hacılar, Kuruçay, Gebrem, Beyköy, Bucak, İstasyon Höyük'tür. Şehrin tarihi ve doğal zenginliğinin gözler önüne serildiği pek çok mekan bulunur. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Sagalassos Antik Kenti

Kiybra Antik Kenti

Kremna Antik Kenti

Susuz Kervansarayı

Burdur Ulu Camii

Taş Oda Konağı Etnografya Müzesi

Burdur Arkeoloji Müzesi

İnsuyu Mağarası

Burdur Gölü

Salda Gölü

Burdur'un Meşhur Yemekleri Neler?

Akdeniz ile Ege yeşilliklerinin ve meyvelerinin yoğun olarak kullanıldığı Burdur mutfağında, denenmesi tavsiye edilen birçok yemek bulunur. Sadece sebze yemeklerinin değil, et yemeklerinin, deniz ürünlerinin, hamur işlerinin, tatlılarının ve şekerlemelerinin de oldukça ünlü olduğu bir şehirdir. Burdur'un yöresel lezzetleri arasında aşağıdakiler yer alır.

Burdur Şiş

Testi Kebabı

Dirmil Kebabı

Gölhisar Kavurması

Mürdümük Aşı

Gazel Böreği

Su Böreği

Kömbe

Çekme

Burdur Usulü Peynirli Pide

Kuymak

Patlıcan Reçeli

Kabak Helvası

Ceviz Ezmesi

Burdur Muhallebisi

Kenevir Helvası

Ceviz Helvası

Pekmezli Aşure

Burdur Tahini

Burdur'un Meşhur Hediyelik Eşyaları Neler?

Bu şehirde cevizin her halini görmeniz mümkündür. Cevizden yapılan çok sayıda tatlı ve şekerleme bulunur. El işçiliğinin gözler önüne serildiği dokuma ve bakır ürünler, Burdur'un en önemli hediyelik eşyalarıdır. Akdeniz'in yöresel kıyafetleri ve kumaşları ise en çok rağbet görenler arasında ilk sıralardadır. Bu şehri ziyaret ettikten sonra almadan dönmemeniz gereken hediyelik eşyalar arasında aşağıdakiler yer alır.

Bakır Çaydanlıklar, Cezveler ve İbrikler

İbecik Bezi ve İbecik Bebekleri

Alaca Dokuma Ürünleri (masa ve sehpa örtüsü)

Magnet ve Anahtarlıklar

Ceviz Ezmesi

Haşhaş Helvası

Haşhaş Ezmesi