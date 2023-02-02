Çar Bombası Etki Alanı Kaç KM? Çar Bombası Ne Kadar Güçlü, Kaç Kiloton?

Çar Bombası nedir ve Çar Bombası ne kadar güçlü, bunun için tarihte Çar Bombası kullanan devletlerin kayıtlarına bakmamız gerekir. Milletler uzun yıllar boyunca gerek toprak kazanmak gerekse topraklarını koruma için savaşmışlardır. Savaşlarda hemen her silah türü kullanılmıştır. Bunlar arasına Çar Bombası etki alanı kaç km baktığımızda, savaş silahı olarak oldukça büyük olduğunu görürüz. Bunların yanından Çar Bombası nükleer mi ve Çar Bombası kaç kiloton, bombanın özellikleri bilgisinden ulaşabiliriz.

Çar Bombası Nedir?

Milletler yıllar boyunca hem hâkimiyet alanlarını korumak, yeni topraklar kazanmak ve de topraklarını genişletmek istemişlerdir. Bu görüşle ve anlayışla yüzyıllarca silahlanma girişimlerinde bulunmuşlardır. Zamanla savaş anlayışının ve teknolojinin gelişmesiyle beraber de nükleer bombaların yapılıp kullanılmasını tetiklenmiştir. Silahlanma çabası içinde olan ülkelere baktığımızda sömürge yarışı içinde olan devletlerle paralellik göstermektedir. Bu ülkeler başta İngiltere, Almanya, Fransa ve Amerika ile tarihte hep sıcak denizlere inme politikasıyla bilinen Rusya Federasyonu Devleti olmuştur. II. Dünya Savaşı'yla birlikte Amerika'nın kullanmış olduğu atom bombalarından sonra, soğuk savaş döneminde olan Rusya da Amerika'nın gerisinde kalmak istememiştir. Rusya, özellikle yıkıcı olacak bir şekilde ve düşmanı savaştan vazgeçirecek olan savaş silahlarından kendisinde de olması gerektiğini düşünerek nükleer bomba üretmeye başlamıştır.

Atom bombalarından sonra Rusya da Çar Bombası ismini verdikleri bir atom bombası üretmiştir. Çar Bombası, kod adı AN602 olan bir hidrojen bombasıdır. Nükleer bombalar arasında "Bombaların Kralı" olarak anılmıştır. Başkan Nikita Khrushçhev tarafından 10 Temmuz 1961 yılında yapım emri verilmiştir.

Çar Bombası Kaç Kiloton, Özellikleri Nelerdir?

Çar Bombası üç aşamalı bir mekanizmadan oluşan hidrojenden oluştuğu için kendi grubunda en büyük ve tesiri en yüksek olan bomba olarak tarihe geçmiştir. Çar Bombası, başlarda 100 MT (1 MT, 1 Megaton TNT 'nin tahrip gücüne sahip ) olarak tasarlanmış daha sonra nükleer etkiler hesaplandığında ise 50 MT'ye indirilmiştir. Bombanın ikinci ve üçüncü aşamasındaki uranyumun yerine ise kurşun doldurulmuş böylece nükleer serpinti % 97 oranında azaltmıştır. Çar bombası kiliton bazında ağırlığı ise 27 ton ağırlığında 8 metre uzunluğunda 2 metre çapında tasarlanmıştır.

Çar Bombası Etki Alanı Kaç KM?

Çar Bombası ilk denendiğinde 10.500 metre yükseklikten bırakılmış ve 4000 metrede patlatılmıştır. Patlama sonucunda oluşan yoğun bulut tabakası 64 kilometreye kadar yükselmiş ve tabanındaki şok etkisi de 40 kilometreye kadar genişlemiştir. Bu patlama bombanın ne kadar tesirli ve tahrip gücünün ne kadar yüksek olduğunu kanıtlamıştır.