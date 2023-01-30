Cittaslow nedir diye soranlar için Türkçe karşılığı 'sakin şehir' anlamına gelir. Sakin şehir nedir, son sakin şehir hangisi soruları özellikle sosyal bilimler ve güncel konularda bilgi sahibi olmak isteyenlerin sorabileceği sorulardır. Biz de sizler için şu soruların cevaplarını derledik; cittaslow şehirleri nedir, kriterleri nelerdir, cittaslow Türkiye şehirleri nelerdir?

Cittaslow Nedir? Dünyadaki ve Türkiye'deki Cittaslow Şehirleri Hangileri, Sakin Şehir Olma Kriterleri Neler?

Cittaslow 1999 senesinde İtalya'da kurulmuş uluslararası belediyeler birliğidir. Kelime olarak kökeni ise İtalyanca Citta (Şehir) ve İngilizce Slow (Yavaş) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur ve sakin şehir anlamında kullanılmaktadır. Bu birliğe üye olmak için birliğin belirlediği kriterler üzerinden değerlendirmeler yapılmaktadır. Birlik kurulduğunda 59 adet kriter vardı. Sonra güncellenerek 70'e çıkarılmıştır. İlk kurulduğu dönemde İtalyan kentleri arasında yaygınlaştı. Günümüzde 28 ülkede 182 üyesi vardır.

Cittaslow'un kuruluş amacı şehirlerin kendi kimliklerine sahip çıkarak küreselleşme sonucunda ortaya çıkan kentlerin birbirine benzemesinin önüne geçilmesidir. Kentlerin yerel yemeklerine, yöresel mimarisine, geleneklerine, göreneklerine, esnafına sahip çıkılması ve desteklenmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Cittaslow hareketine üye olmak isteyen şehirler, birliğin belirlediği 7 kriter çerçevesinde projeler geliştirmesi ve bu projeleri belgeleyerek bir başvuru dosyası haline getirmesi gerekmektedir. Kentler kriterleri gerçekleştirme oranına göre değerlendirilir ve puanlanır. Bir şehrin cittaslow olması için cittaslow felsefesine uygun hareket ediyor olması gerekir. Nüfusunun 50.000 altında olması da önemli bir kriterdir. Başvuru sürecine giren kentlere Genel Merkez'den temsilciler giderek yerinde değerlendirmeler yapılmaktadır. Üyelik kriterleri alt başlıklar şeklinde şöyle sıralanmaktadır;

Çevre politikaları

Altyapı politikaları

Kentsel yaşam kalitesi politikaları

Tarım, turizm, esnaf ve sanatkarlara dair planlanan politikalar

Misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar

Sosyal uyum

Ortaklıklar

Türkiye'deki Sakin Şehirler;

Ahlat (Bitlis)

Akyaka (Muğla)

Arapgir (Malatya)

Eğirdir (Isparta)

Foça (İzmir)

Gerze (Sinop)

Gökçeada (Çanakkale)

Göynük (Bolu)

Güdül (Ankara)

Halfeti (Şanlıurfa)

İznik (Bursa)

Kemaliye (Erzincan)

Köyceğiz (Muğla)

Mudurnu (Bolu)

Perşembe (Ordu)

Seferihisar (İzmir)

Şavşat (Artvin)

Taraklı (Sakarya)

Uzundere (Erzurum)

Vize (Kırklareli)

Yalvaç (Isparta)

Yenipazar (Aydın)