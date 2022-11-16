Craig Gordon kimdir? İskoçya milli takım kalecisi Craig Gordon kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? İşte kariyeri ve hayatı

İskoçya milli takım kalecisi hazırlık maçı öncesinde araştırılmaya başladı. Maça tam konsantre çıkmak isteyen A Milli Takım hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar karşı takımı tanımaya çalışıyor. Craig Gordon kimdir sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Euro 2024 elemeleri öncesinde takımlar birbirlerini tanıyacak. Craig Gordon hangi takımda oynuyor, kaç yaşında gibi sorular yanıt arıyor. Peki, İskoçya milli takım kalecisi Craig Gordon kimdir? İşte, yanıtlar…
CRAİG GORDON KİMDİR?
31 Aralık 1982 Edinburgh İskoçya doğumlu olan Craig Gordon, kariyerine Heart of Midlothian takımında başladı.
Babası David Gordon, İskoçya'nın Doğu ligindeki kulüplerinde oynadı ve Gordon, çocukluğunu Cumartesi günleri öğleden sonraları onu oynarken izleyerek geçirdi.
Gordon, A millî takım ile ilk maçına ise 30 Mayıs 2004 tarihinde 4-1 yendikleri Trinidad ve Tobago karşısında çıktı. İskoçya, 2006 Dünya Kupası için elemelerdeki mücadelesine 8 Eylül 2004 tarihinde Hampden Park'ta Slovenya karşısında başladı. Gordon'ın gol yemediği maçta İskoçya da gol atamayınca maç, golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Eski oyuncu Allan Preston, İskoçya için büyük bir potansityeli olduğunu söylediği kaleciyi "Avrupa'daki en iyi kalecilerden biri" olarak nitelendirdi.
CRAİG GORDON HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Şu anda da Scottish Premiership kulübü Heart of Midlothian'da kaleci olarak oynayan futbolcu 2001-2002 sezonunda kiralık olarak Cowdenbeath takımında, 2007-2012 yıllarında Sunderland, 2014-2020 yıllarında Celtic takımında oynadı. 2020 yılında ilk takımı Heart of Midlothian'a geri döndü.
Premier League kulübü Chelsea, ocak 2017 transfer döneminde Gordon'la ilgilendi ancak Celtic onları reddetti.