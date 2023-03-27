Diferansiyel Nedir? Araçta Diferansiyel Ne İşe Yarar ve Arızası Nasıl Anlaşılır?

Diferansiyel nedir konusu araçlar hakkında en çok merak edilen konular arasındadır. Bununla birlikte araç sahipleri için önemli olan konulardan birisi de diferansiyel arızası nasıl anlaşılır sorusunun yanıtıdır. Araçta hayati önem taşıyan parçalardan biri olduğu söylenebilir. Bu nedenle de araçta diferansiyel ne işe yarar ve arızası nasıl anlaşılır sorularının yanıtlarını tüm detayları ile araştırdık. Bu detayları haberimizden okuyabilirsiniz.

Diferansiyel Nedir?

Diferansiyel araçlarda bulunan en önemli donanım parçalarından biridir. Her araç donanım sisteminde mutlaka yer alır. Arabaların sistemlerinde üstlendiği son derece önemli rolleri vardır. Arabalarda viraj alırken iç kısımda bulunan tekerleklerin dış kısımda olanlardan daha farklı dönmesini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde viraj dönme işlemi oldukça kolay bir şekilde tamamlanır. Tüm tekerlekler sürüş sırasında aynı hızda döner ise virajı almak mümkün olmaz. Bu durum araçların devrilmesinde ve hayati risklerin ortaya çıkmasına neden olur. Ancak diferansiyel sistemleri bu riskleri tamamen ortadan kaldırır.

Araçta Diferansiyel Ne İşe Yarar?

Araçlarda birçok donanım parçası vardır. Her parça da önemli işlevlere sahiptir. Karışık bir sistem olsa da kendi içinde her parça belirli bir düzende çalışmaktadır. Arabaların içinde bulunan sistem parçalarından birisi de diferansiyel sistemidir. Bu sistemin görevleri hakkında ise şunlar söylenebilir:

Diferansiyel sistemi motordan çıkan tüm gücü alır ve tekerleklere aktarır. Motordan gelen dönme aksiyonu da şanzıman tarafından karşılanır ve buradan diferansiyel sistemine ulaşır. Bu da tekerleklere ulaştırılmasını salar.

Diferansiyel aldığı gücü dönme açısına göre tekerleklere ulaştırır ve kolay şekilde virajın rahat alınmasına yardımcı olur.

Viraj sırasında arabada bulunan tekerlekler farklı açılarda ve hızda döner. Parça bu farklı dönme hızına uygun olarak virajı almaya yarar.

Tekerleklerin atacağı tur sayısı da yine bu parça tarafından belirlenir.

Bunların yanında motordan gelen dönüş hızı da ilk olarak tekere iletilmemektedir. Bunun yerine ilk olarak şanzıman tarafından hız önce düzenlenir daha sonra tekerleklere iletim gerçekleştirilir. Diferansiyel bu hızın ayarlamasını dönüş açısına uygun şekilde yapması sağlanır.

Diferansiyel Arızası Nasıl Anlaşılır?

Diferansiyel arızaları araçlarda karşılaşılan en önemli arızalar arasında yer alır. Bu arızaların giderilmemesi ciddi hayati riskler ortaya çıkarabilir. Arızaların anlaşılabilmesi için belli başlı belirtileri dikkate almak gerekir. Diferansiyel arızalarının en önemli belirtisi ses arızalarıdır. Diferansiyelden yüksek ses gelmesi ciddi arızalardan biri olarak kabul edilir. Eğer bu alandan ses geliyor ise dişlilerde hasar meydana gelmiş olabilir.