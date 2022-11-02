Diyarbakır’ın Neyi Meşhur? Diyarbakır’ın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Diyarbakır'ın neyi meşhur sorusunun cevabı şüphesiz ki Diyarbakır'ın yöresel yemekleridir. Doğal gıdaların sıklıkla kullanıldığı Diyarbakır yemekleri hem çok lezzetli hem de sağlıklıdır. Ancak Diyarbakır'ın meşhur olduğu tek şey yöresel yemekler değildir. Diyarbakır'ın hem yöresel yemeklerini hem de diğer meşhur ürünlerini öğrenmek isteyenler internet üzerinden "Diyarbakır'ın neyi meşhur? Diyarbakır!ın hediyelikleri, yöresel yemekleri, tatlıları, yiyecekleri neler?" sorularını araştırmalıdır.

Diyarbakır'ın Neyi Meşhur?

9 bin yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan Diyarbakır, pek çok farklı kültüre ev sahipliği yapmış bir şehir olarak karşımıza çıkar. Diyarbakır'ın meşhur pek çok farklı ürünü ve gezilecek yeri bulunur. Bunlar şu şekildedir:

Gezilecek yerler: Ulu Cami, Hevsel Bahçeleri, Anzele Parkı, Diyarbakır Surları, Birkleyn Mağaraları…

Ünlü yemekler: meftune, pıçık, duvaklı pilav, nardanaşı, mahlepli Diyarbakır çöreği, ayvalı kavurma, cartlak kebabı, kaburga dolması…

Antika ürünler ve seramikler.

Diyarbakır karpuzu.

Diyarbakır'ın Hediyelikleri Neler?

Diyarbakır'dan alınabilecek hediyelikler şu şekildedir:

Burma kadayıf: Yöresel bir tatlı olan burma kadayıf hediyelik olarak götürülebilecek ürünlerin başında yer alır.

Örgü peynir: Tamamen organik olması ile dikkat çeken bu peynir Diyarbakır'da sabah kahvaltısının vazgeçilmezleri arasındadır.

Çanak, Çömlek: Tamamen yerli halkın el emeği olan bu ürünler turistlerin hediyelik olarak tercih ettiği ürünler arasında yer alır. Dekoratif amaçla sıkça kullanılır.

Buzdolabı magnetleri: Klasik bir hediyelik olsa da güzel bir hatıra bıraktığı için hediyelik olarak sıklıkla tercih edilir.

Hasır bilezik: Altın ve gümüş işlemeli olan hasır bilezikler özellikle yabancı turistler tarafından tercih edilen hediyeliklerdendir.

Diyarbakır'ın Yöresel Yemekleri, Tatlıları Neler?

Meftune: Diyarbakır'ın en meşhur yemeği olarak bilinen etli bir yemektir. Meftune eti ile hazırlanan yemek baharat ve soslarla servis edilir.

Pıçık: Bulgur, salça, yoğurt ile hazırlanan bu yemek yardımcı öğün olarak servis edilir.

Duvaklı pilav: Pilav köfte ve patates ile yapılan bu pilav Diyarbakır'ın meşhur yemeklerindendir.

Mahlepli Diyarbakır çöreği: Poğaça gibi hazırlanan çöreğin içine mahlep katılarak elde edilir.

Ayvalı kavurma: Dana eti ile hazırlanan ayvalı kavurma, genellikle lavaş arasında servis edilir.

Mumbar dolması: Koyun eti ile hazırlanan mumbar dolması özellikle ana yemek olarak tercih edilmektedir.

Patlıcan dizme: Karnıyarığı andıran bu lezzet yaz aylarının favori yemeklerinden bir tanesidir.

Cartlak kebabı: Kuzu ciğeri kebabı olarak bilinir. Özellikle lavaş arasında servis edilir.

Kaburga dolması: Normalden daha acı olması ile ünlenen kaburga dolması akşam yemeklerinin vazgeçilmezlerindendir.

Ciğer kebabı: Diyarbakır denilince akla gelen lezzetlerden bir tanesidir.

Elma düzmesi: Elma ve krema ile hazırlanan bu tatlı karamel ve kakao ile servis edilir.