Doğalgaz yardımı ile çalışanlara 1000 TL destek veriliyor! E devlet 1000 TL Doğalgaz yardımı e devlet başvuru ekranı

1000 TL Doğalgaz yardımı başvuruları alınmaya başladı. Doğalgaz yardımlarından yaralanmak isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Doğalgaz yardımlarından yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilirler. İşte 1000 TL Doğalgaz yardımı son gelişmeleri...
7420 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi ile, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine (fuel-oil, kömür, odun vb.) karşılık olmak üzere 9 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7420 sayılı Kanunla çalışanlarla ilgili önemli bir düzenleme yapılmıştı.
Çalışanlara 1000 TL desteği her işveren çalışanlarına ödemek zorunda değil, bu destek isteğe bağlı olacak.
Aylık toplam 1.000 TL'yi aşmayan ödemeler istisna kapsamına girecek. 1.000 TL'yi aşan kısım ise gelir vergisi ve SGK primine tabi olacak.
Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü ifade ederek, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda hali hazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız" dedi.-
Doğalgaz Tüketim Desteği'ne https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresinden başvuru yapılabilecek.
Çalışanlarına 1000 TL'ye kadar doğalgaz ve elektrik desteği veren firmalara gelir vergisi ve sigorta primlerinde indirim yapılacağını duyuruldu.
Doğalgaz ve elektrik desteğiyle hem işverenler hem de çalışanlar rahatlığa ulaşmış olacak. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar elektrik ve doğalgaz yardımı yapan işverenler vergi indirimi alacak. 1.000 TL'ye kadar yapılan yardımlar bu indirimi kapsayacak.
İşverenler çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücretin vergisinden istisna tutulacak. Günlük 34 lira (+KDV) olan yemek ücretini işverenler çalışanlarına yemek kartı ile verebiliyorken bu uygulama ile bu bedel 2022 yılı için 51 lira (+KDV) olacak.