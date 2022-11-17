Doğalgaz yardımı ile çalışanlara 1000 TL destek veriliyor! E devlet 1000 TL Doğalgaz yardımı e devlet başvuru ekranı

1000 TL DOĞALGAZ YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?

7420 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi ile, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine (fuel-oil, kömür, odun vb.) karşılık olmak üzere 9 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7420 sayılı Kanunla çalışanlarla ilgili önemli bir düzenleme yapılmıştı.

Çalışanlara 1000 TL desteği her işveren çalışanlarına ödemek zorunda değil, bu destek isteğe bağlı olacak.

Aylık toplam 1.000 TL'yi aşmayan ödemeler istisna kapsamına girecek. 1.000 TL'yi aşan kısım ise gelir vergisi ve SGK primine tabi olacak.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden sürdüğünü ifade ederek, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan 'Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti' ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapabilecek. Bu kapsamda hali hazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunacağız" dedi.-

Doğalgaz Tüketim Desteği'ne https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresinden başvuru yapılabilecek.