Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Haberleri DSG Şanzıman Nedir? DSG Şanzıman Özellikleri Neler, Nasıl Çalışır, Dayanıklı Mı?
Giriş Tarihi: 27.3.2023 12:48 Son Güncelleme: 27.3.2023 12:48

DSG Şanzıman Nedir? DSG Şanzıman Özellikleri Neler, Nasıl Çalışır, Dayanıklı Mı?

Araç şanzıman türleri arasında sıkça duyulanlardan biri de DSG şanzımandır. DSG şanzıman nedir diye araştırdığınızda bu şanzımanın çift kavramalı bir şanzıman olduğunu görebilirsiniz. DSG şanzıman iyi mi ya da nasıl çalışıyor gibi sorular da merak edilenler arasındadır. Araç alacaklar DSG şanzıman dayanıklı mı konusunu da incelemelidir. DSG şanzıman ömrü ne kadar gibi merak edilen soruları sizler için araştırdık.

DSG Şanzıman Nedir? DSG Şanzıman Özellikleri Neler, Nasıl Çalışır, Dayanıklı Mı?

DSG şanzıman nedir incelemesinde bu şanzıman türünün özellikleri hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. DSG şanzıman nasıl çalışıyor ya da bu şanzıman dayanıklı mı gibi konuları şanzımanın özellikleri kısmında bulabilirsiniz. DSG şanzıman iyi mi incelemesi ile bu şanzımana sahip araç almaya karar verebilirsiniz. DSG şanzıman ömrü ne kadar gibi konunun merak edilen sorularının cevapları yazımızın devamında.

DSG Şanzıman Nedir?

DSG şanzıman, çift kavramalı bir şanzıman türüdür. Otomatik şanzıman çeşitlerinden olan bu şanzıman, doğrudan çift kavramalı olarak da ifade edilir. DSG, "direct shift gearbox" teriminin kısaltmasıdır. DSG şanzımanların vites geçişleri diğer şanzıman türlerine nazaran daha hızlıdır. Seri olduğundan bu şanzıman türü araçlarda tercih edilir. DSG şanzıman, daha fazla güç ve daha kontrollü bir sürüş demektir.

Günümüzde birçok marka DSG şanzımana sahip araç üretir. DSG şanzımanı ilk kullanan araç markası Alman Volksvagen markasıdır. Zaman içerisinde bu şanzımanın Nissan, Audi, Mitsubishi, Persche ve BMW markalarında da kullanıldığı görülür.

DSG Şanzıman İyi Mi?

DSG şanzımanın avantajlı ve dezavantajlı bir kısım özellikleri vardır. Bu özellikleri inceleyerek DSG şanzımanın iyi ya da kötü olduğuna kendiniz karar verebilirsiniz. Söz konusu şanzıman türünün avantajları şunlardır:

  • Vites geçişleri hızlıdır. Bu da araca seri bir kabiliyet kazandırır.
  • Vites geçişi esnasında güç kaybı yaşanmaz.
  • Manuel vite araçlara nazaran daha konforludur.
  • Daha düşük yakıt tüketimine sahiptir.

DSG şanzımanın bir kısım olumsuz yanları da vardır. Bu kapsamda DSG şanzımanın dezavantajlarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

  • Baskı-balata kullanıldığından zaman içerisinde bu parçanın değiştirilmesi gerekir.
  • Çift kavramalı araçların geri kaçırma sorunu vardır. bu nedenle DSG şanzımanlara "yokuş kalkış desteği" konulmalıdır.
  • Kötü sürüş şartlarında aşınma ve arıza yapma ihtimali artar.

ARKADAŞINA GÖNDER
DSG Şanzıman Nedir? DSG Şanzıman Özellikleri Neler, Nasıl Çalışır, Dayanıklı Mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA