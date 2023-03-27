DSG Şanzıman Nedir? DSG Şanzıman Özellikleri Neler, Nasıl Çalışır, Dayanıklı Mı?

DSG şanzıman nedir incelemesinde bu şanzıman türünün özellikleri hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. DSG şanzıman nasıl çalışıyor ya da bu şanzıman dayanıklı mı gibi konuları şanzımanın özellikleri kısmında bulabilirsiniz. DSG şanzıman iyi mi incelemesi ile bu şanzımana sahip araç almaya karar verebilirsiniz. DSG şanzıman ömrü ne kadar gibi konunun merak edilen sorularının cevapları yazımızın devamında.

DSG Şanzıman Nedir?

DSG şanzıman, çift kavramalı bir şanzıman türüdür. Otomatik şanzıman çeşitlerinden olan bu şanzıman, doğrudan çift kavramalı olarak da ifade edilir. DSG, "direct shift gearbox" teriminin kısaltmasıdır. DSG şanzımanların vites geçişleri diğer şanzıman türlerine nazaran daha hızlıdır. Seri olduğundan bu şanzıman türü araçlarda tercih edilir. DSG şanzıman, daha fazla güç ve daha kontrollü bir sürüş demektir.

Günümüzde birçok marka DSG şanzımana sahip araç üretir. DSG şanzımanı ilk kullanan araç markası Alman Volksvagen markasıdır. Zaman içerisinde bu şanzımanın Nissan, Audi, Mitsubishi, Persche ve BMW markalarında da kullanıldığı görülür.

DSG Şanzıman İyi Mi?

DSG şanzımanın avantajlı ve dezavantajlı bir kısım özellikleri vardır. Bu özellikleri inceleyerek DSG şanzımanın iyi ya da kötü olduğuna kendiniz karar verebilirsiniz. Söz konusu şanzıman türünün avantajları şunlardır:

Vites geçişleri hızlıdır. Bu da araca seri bir kabiliyet kazandırır.

Vites geçişi esnasında güç kaybı yaşanmaz.

Manuel vite araçlara nazaran daha konforludur.

Daha düşük yakıt tüketimine sahiptir.

DSG şanzımanın bir kısım olumsuz yanları da vardır. Bu kapsamda DSG şanzımanın dezavantajlarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.