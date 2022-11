Edirne’nin Neyi Meşhur? Edirne’nin Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Edirne'nin meşhur yemekleri Osmanlı saray mutfağı etkilerini oldukça yoğun bir şekilde yansıtmaktadır. Edirne'nin neyi meşhur, Osmanlı tarihi etkilerine sahip gezip görülecek yerleri mi, Kırkpınar Yağlı Güreşleri mi yoksa leziz yemekleri mi? Türk mutfağının önemli duraklarından biri olan Edirne nesiyle meşhur denildiğinde yerel halk tarafından duyacağınız ilk şey tava ciğeridir. Gelin öncelikle Edirne'nin nesi meşhur bu soruya cevap verelim.

Edirne'nin Neyi Meşhur?

Trakya Bölgesi'nin görülmeye değer şehirlerinden biri olan Edirne hem tarihi dokusuyla hem de doğal güzellikleri ile turistlerin dikkatini çekiyor. Şehri gezmeye gelenler öncelikle ünlü Selimiye Cami'sini ziyaret ederken yörenin güzel lezzetlerini de deneyimlemek istiyor. Edirne'nin meşhur yemekleri sıralamasında ilk sırada ünlü tava ciğeri yer alıyor. Edirne mutfağı tava ciğerinin yanı sıra mutancana, ciğer sarma, Elbasan tava, piyaziye, kandilli mantı gibi lezzetlere de ev sahipliği yapmaktadır.

Edirne'nin Yöresel Yemekleri Nelerdir?

Zengin mutfak kültürüyle gözler önünde olan Edirne, çok sayıda tadın ve lezzetin yöresel merkezidir. Başta et içerikli yiyecekler olmak üzere birçok yemeğe ev sahipliği yapan Edirne mutfağı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmiş, beğenisini kazanmıştır. Besin değeri ve lezzet bakımından sağlıklı bir yemek kültürüne sahip olan Edirne, doyurucu yemekleriyle de ziyaret edenleri memnun etmektedir.

Tava Ciğeri

Şehri ziyaret edenler açısından da dikkat çeken Tava Ciğeri, Edirne yöresinin güzel bir lezzetidir. Öğle ve akşam yemeklerinde sıklıkla tercih edilen tava ciğeri, yağ ve ciğerin kavrulup pişirilmesiyle sunuma hazır hale gelmektedir. Yiyenlerin isteğine göre baharat ve soslar ile de hazırlanır. Tava ciğeri, tercihe göre dürüm ya da porsiyon olarak servis edilmektedir.

Ciğer Sarma

Ciğerin ve yağın birlikte pişirilmesi ile hazır hale gelen ciğer sarma, isminden de tahmin edileceği gibi sarma şeklinde servis edilir. Baharatlarla işlenen ciğer sarma, genellikle porsiyon olarak servis edilir. Hemen hemen bir saat içerisinde hazırlanır. Lezzetli olmasından dolayı turistlerin yoğun ilgisini çeken yemeklerdendir.

Piyaziye

Piyaz adıyla da bilinen piyaziye, yörenin sevilen yemekleri arasında yer bulmaktadır. Kuru fasulye ile harmanlanan piyaz, soğan, sumak ve maydanoz gibi baharat be sebzeler ile hazır hale getirilmektedir. Limon, sirke ve yağ takviye edilerek sunulan piyaziye, ana yemekten ziyade daha çok başlangıç olarak servis edilmektedir.

Mutancana

Osmanlı İmparatorluğu zamanlarında da yapılan bu yemek Edirne mutfağının yöresel ve unutulmayan yemeklerindendir. Mutancana, doyurucu ve lezzetli olmasıyla yiyenlerin hem gözünü hemde karınlarını doyurur. Beyaz et veya kırmızı etle hazırlanan mutancana, yumuşak bir dokuya sahiptir. İsteğe göre çeşitli baharatlarla servis edilen yemek, ekonomik açıdan da fiyatının uygun olması sebebiyle vatandaşlar tarafından çok tercih edilmektedir.

Edirne Elbasan Tava

Haşlanmış kuzu eti ile yapılan yemek, Edirne mutfağının yöresel lezzetleri arasında yer önemli bir konumdadır. Yoğurt, salça ve yağ ile fırına sürülen güveçte kuzu eti, hemen hemen bir saat fırında kaldıktan sonra hazır hale gelmektedir. Öğle ve akşam yemeklerinin sevilen yemeği olan Elbasan tava Edirne'nin tercih edilen yemeklerindendir.

Mamzana

Patlıcan, yeşil ve kırmızı kapya biber ve sivri biber kullanılarak yapılan bir yemek olan mamzana, içerdiği besin değeriyle dikkat çekmektedir. Çeşitli sos ve baharatlarla sunumu yapılan mamzana yemeği, öğle ve akşam yemeklerinin sevilen tadıdır. Şehrinde bulunan et ve tava lokantalarında kolaylıkla bulunabilen mamzana, sevilen yöresel yemeklerdendir.

Kandilli Mantı

Edirne yöresine ait önemli bir lezzet olan kandilli mantı; tavuk butu, tavuk kanadı ve pirinç ile yapılmaktadır. Tercih edene göre defne yaprağı, yağ ve çeşitli baharatlar ile karıştırılan mantı, Edirne ev hanımları tarıfından sıklıkla yapılmaktadır. Dana etiyle yapılabilir. Sevilen bir Edirne yemeğidir.

Zerde

Allangıç yemeği olarak sunulan Zerde yemeği; pirinç, su, şeker ve nişasta ile hazırlanmaktadır. Zerdeçal baharatı, gül suyu, çiçek balı, zencefil baharatı ve safranda kullanıldığı zerde hemen hemen bir saate kadar pişer ve servise hazır hale gelir. Edirne'nin sevilen yöresel yemeği olan zerde yemeği, yanında limon ile servis edilir.

Gerdan Tatlısı

Tarihi Türk mutfağının meşhur yiyeceklerinden olan gerdan tatlısı, Edirne'ye has yöresel lezzetler arasında ön plana çıkmaktadır. Kuru erik, tarçın, yer fıstığı, kuru kayısı, kuru fındık ve kuru badem ile hazırlanan tatlı, sevilen lezzeti ile oldukça fazla tercih edilmektedir.

Zirva

Bir başka Osmanlı saray yiyeceği olan zirva, ana yemekten ziyade daha çok bir başlangıç yemeğidir. Kuzu eti, kuru üzüm, çiçek balı ve kuru incir ile hazırlanan zirva ortalama 30-40 dakika gibi bir sürede servise hazır hale gelir. Edirne'yi ziyaret edenler şehir merkezinde bulunan birçok restoranda bu eşsiz lezzeti deneyimleyebilirler.

Edirne'nin Gezilecek Yerleri Nerelerdir?

Edirne bulunduğu coğrafi konum itibari ile yüzyıllardır farklı kültürlerle ve toplumlarla harmanlanmıştır. Bu yüzden çeşitli dönemlere ait tarihi yerleri ile görülmesi gereken illerimizden birisidir. Edirne nesiyle meşhur denildiğinde akla ilk gelen şeylerden biri de Osmanlı Devleti'nden kalan eserler oluyor. Edirne, bir dönem Osmanlı Devleti'ne başkentlik yaptığı için Osmanlı döneminden kalma birçok tarihi kervansaraya, hamamlara ve camilere sahiptir. Osmanlı Devleti'nden kalan eserler şu şekildedir:

Selimiye Cami: Osmanlı mimarisinin en özel ve detaylı eserlerinden biri olan Selimiye Camii, mimarisiyle olduğu kadar ahşap, sedef, çini ve mermer gibi süsleme detaylarıyla da oldukça ilgi çekiyor. II. Selim'in Mimar Sinan'a yaptırdığı ve Mimar Sinan'ın da "ustalık eserim" diyerek bahsettiği ünlü cami Edirne il sınırları içerisinde bulunmaktadır. Selimiye Cami dışında Edirne'de gezilecek camiler ise şöyledir; Eski Cami, Üç Şerefeli Cami, Muradiye Cami.

Rüstem Paşa Kervansarayı: 1972 yılında renove edilerek otel hizmeti vermeye başlayan bu kervansaray Osmanlı döneminde Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Mimari detayları ile görülmeye değer yerlerdendir.

Meriç Köprüsü: Abdülmecit tarafından yaptırılan Meriç Köprüsü Meriç Nehri üzerinde bulunmaktadır. 263 metre uzunluğunda olan bu mimari köprü 13 ayak üzerinde bulunan 12 kemerden oluşmaktadır.

Beyazıd Köprüsü: Mimar Hayrettin tarafından yapılan Edirne'nin en gösterişli köprüleri arasından yer almaktadır.

Bunların dışında Edirne'nin gezilecek yerleri ise şu şekilde sıralanabilir: Enez Kalesi, Hıdırlık Tabyası, Sweti George Bulgar Kilisesi, Hacı Adil Bey Çeşmesi, Edirne Büyük Sinagogu.

Bu tarihi lokasyonların dışında Edirne ilimiz harika plajlara ve doğal güzelliklere de ev sahipliği yapmaktadır.

Edirne'den Hediyelik Olarak Neler Alınır?

Edirne pirinç ve ayçiçek gibi tarım ürünlerinin yetiştirildiği bir ilimizdir. Hediyelik olarak tercih etmeseniz bile kendi eviniz için yöreye özel Ayçiçek yağı ve pirinç satın alabilirsiniz. Özellikle paketli olarak satılan Edirne Peyniri de tercih edilen ürünlerdendir. Bunların dışında Kaval Kurabiyesi, Badem Ezmesi ve Mis Sabunu gibi seçeneklerden sevdiklerinize hediye olarak alabilirsiniz.