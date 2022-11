Erzincan’ın Neyi Meşhur? Erzincan’ın Nesi Meşhur, Hediyelikleri, Yöresel Yemekleri, Tatlıları, İçecekleri, Yiyecekleri Neler?

Türkiye'nin her şehrinde leziz yemeklere rastlamak mümkün. Doğu Anadolu Bölgesi içerisinde yer alan Erzincan'ın meşhur yemekleri özellikle hamur işi ve et ile göz önüne çıkıyor. Her yıl pek çok yabancı ve yerli turist Erzincan'ın hediyelikleri, yöresel yemekleri, tatlıları, içecekleri ve doğal güzellikleri için şehri ziyaret ediyor. Bu yazımızda sizin için Erzincan'ın neyi meşhur sorusunu yanıtladık. Eğer siz de Erzincan nesiyle meşhur ve Erzincan'ın yiyecekleri neler diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Erzincan'ın nesi meşhur konusu hakkında bilmeniz gerekenler yazımızın devamında sizinle.

Erzincan'ın Neyi Meşhur?

Erzincan, yer aldığı coğrafi konum nedeni ile pek çok şehirle etkileşime girerek zengin bir mutfak kültüre sahip olmuştur. Erzincan'ın meşhur yemeklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Keşkek: Erzincan'da özellikle bayram sabahlarında keşkek yemek bir gelenektir. Keşkek temel olarak yarma buğday ve etten oluşur.

Erzincan Çorbası: Bağışıklığı güçlendiren bir çorba olan Erzincan çorbasının ana malzemeleri taze fasulye, kıyma ve salçadır. Ayrıca farklı baharatlarla da tatlandırılır.

Kuzu Dolması: Erzincan'a özgü çeşitli yöresel bitkilerin harmanlanmasıyla elde edilen kuzu dolması, özellikle öğle yemeklerinde pilavla karışık servis edilir.

Kahküllü Pilav: Kurutulmuş taze fasulyelerle hazırlanan kahküllü pilav, fasulye kurutulmadan da yapılıyor.

Kete: Erzincan ketesi genellikle kahvaltı zamanı ekmek niyetine tüketilir. Bu nedenle de çoğunlukla sade olarak yapılır. Açılan hamurun içerisine kavrulmuş un koyularak yapılan ketenin lezzetine doyum olmuyor.

Çökelek Piyazı: Çökelek salatası olarak da bilinen çökelek piyazı; dereotu, yeşil soğan ve maydanozun çökelekle birleşmesinden yapılıyor. Dilerseniz üzerine baharat ekleyerek her yemeğin yanına yakıştırabilirsiniz.

Ayva Kalyesi: Ayva meyvesinin patates niyetine kullanıldığı bir yemek olan ayva kalyesi, hafif ekşi ve mayhoş bir tada sahip.

Erzincan'ın daha pek çok lezzeti bulunuyor. Sarığı burma, kaygana, gasefe gibi lezzetleri denemek için Erzincan'a gidenler oluyor.

Erzincan'ın Meşhur Tatlıları Neler?

Erzincan'ın meşhur yemeklerinin yanı sıra meşhur tatlıları da bulunuyor. Her damak zevkine hitap eden tatlıları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Erzincan lokumu: Çay saatlerinin olmazsa olmazı Erzincan lokumu, tereyağı ve sıvı yağın aynı anda kullanımıyla yapılıyor. Bu işlemin sonucunda ise kıtır kıtır bir tat ortaya çıkıyor. Pudra şekeriyle son dokunuş gerçekleştirildikten sonra sofralardaki yerini alıyor.

Kasefe tatlısı: Yerli halk tarafından sıklıkla tüketilen kasefe tatlısı, turistlerin de gözdesi. Kuru kayısı ile hazırlanan tatlının üzerine Hindistan cevizi serpilerek servis ediliyor.

Sırın tatlısı: Fıstık ve yufka ile hazırlanan sırın tatlısı, genellikle akşam yemeklerinin ardından servis edilir. Sırın tatlısı hem şerbetli hem de şerbetsiz olarak yapılır.

Erzincan'dan Alınacak Hediyelikler Nelerdir?

Erzincan'ı ziyaret eden pek çok kişi, Erzincan'ı hatırlatacak hediyelik eşyalardan almak istiyor. Erzincan'dan alınabilecek hediyelikleri aşağıda bulabilirsiniz:

Buzdolabı magneti: Erzincan'da mesire alanları, parklar, külliye ve türbeler bulunuyor. Erzincan'ı anlatan buzdolabı magnetleri hediyelik eşya olarak sıklıkla tercih ediliyor.

El bakırcılığı ürünleri: Erzincan'da el bakırcılığı oldukça meşhurdur. Semaver, darbuka, tepsi, şekerlik, duvar tabağı, biblo ve vazo gibi süs eşyaları alabilirsiniz.

El dokuma halılar: El dokumacılığı da Erzincan'da ünlüdür. Hediyelik olarak el dokuma halılar tercih edebilirsiniz.

Tava leblebisi: Erzincan'ın yöresel yemekleri arasında yer alan tava leblebisi, sarı ve beyaz renklere sahip. Sert ve yuvarlak şekle sahip olan ürün hediyelik olarak sıklıkla tercih ediliyor.