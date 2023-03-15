Etiketi Kopan Ürün İade Edilir Mi? Etiketsiz Ürün İadesi Nasıl Yapılır?

Etiketi kopan ürün iade edilir mi markaların mağaza şartlarına göre belirlenmektedir. Dolayısıyla bu sorunun cevabı etiketi koparılan ürün iade edilir mi kısmında yer almaktadır. Bazı sebeplerden dolayı alınan ürünlerin geri verilmesi ya da yerine başka bir ürün almak mümkündür. Bu durum değişim olur mu sorusunun cevabı olacaktır. Her markanın kendine özgü kuralları olsa da genel geçer maddeleri de vardır. Bu maddelere etiketsiz ürün iadesi nasıl yapılır değişkenin eklenmesi gerekir.

Etiketi Kopan Ürün İade Edilir Mi?

Erkek ya da kadın fark etmeksizin kendimize bir şeyler almayı severiz. Bir şeylerden kasıt kişisel bakım eşyası da olabilir hobi eşyaları da olabilir. Aynı zamanda kıyafet de olabilir. Bazen modaya uymak hoşumuza gittiği için bazen de ihtiyaç dahilinde kıyafet alırız. Alığımız kıyafetleri daha sonrasında beğenmeyebiliriz. Yine aldığımız kıyafetleri denemeden aldıysak ve eve gittiğimizde denediğimizde olmadıysa da sorun oluşabilir. Durum böyle olunca iade etmek isteriz. İade etmek hususunda markanın birtakım kuralları devreye girer. Bu kurallarda ürünün etiketi üzerine olmalı gibi bir ibare görebiliriz. Zaten etiketi koparılan bir ürünün iade olması mümkün değildir.

Etiketsiz Ürün İadesi Nasıl Yapılır?

Doğum günlerimizde ya da diğer özel günlerimizde hediyeleşmeyi severiz. Karşımızdaki kişiye hediye almayı ya da kendimize hediye alınması hoşumuza gider. Özellikle bu kıyafet ise daha da hoşumuza gider. Bazen karşımızdaki insan beden ölçümüzü bilse de ürünün yapısından dolayı olmaz ya da büyük gelir. Yine karşıdaki kişi nasıl bir kıyafetten hoşlandığımızı bilse de ve alsa da üzerimizde güzel durmayabilir. Bu gibi durumlarda alınan kıyafetlerin iadesini talep edebiliriz. Tüketici olarak böyle bir hakkımız mevcut. Fakat iade edilmesi istenen ürünün etiketi üzerinde olması gerekmektedir. Dolayısıyla etiketsiz ürün iadesi yapılamaz.

Değişim Olur Mu?

Eğer ürününüz iade edilecekler özelliğinde değilse değişim hakkınızı da kullanabilirsiniz. Bir ürünün değişim olabilmesi için de bazı kurallar vardır. Ürün değişiminde de ürün iadesi gibi özellikler istenmektedir. Yani ürününüzün kullanılmamış olması gerekir. Etiketinin koparılmamış olması da gerekir. Eğer ürününüzün etiketini çıkardıysanız, kullandıysanız ve hatta üzerinde işlemler yaptırdıysanız değişim konusunda bir açık kapı bırakılmıştır. Bu açık kapı ise 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun üzerinden sağlanmaktadır. Etiketsiz ve kullanılmış ürünler için değişim talebinde bulunursanız bahsedilen kanun üzerinden değerlendirilerek bir karara varılacaktır.