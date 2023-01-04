Hababam Sınıfı Güle Güle filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Güle Güle filmi bu akşam TV’de

Yeşilçam'ın en özel ve güzel filmleri arasında yerini alan bu film usta oyuncu kadrosu ve konusu ile oldukça seviliyor. İzleyenlerin çokça kez tekrar izlediği, ilk kez izleyecek olanlar içinse heyecanın dorukta olduğu film komedi türünde. Anadolu'nun doğusunda yetişen bir edebiyatçı olan Mehmet Bülbül, kendini bir anda Özel Çamlıca Lisesi'nde bulacaktır. Peki Hababam Sınıfı Güle Güle filmi konusu ne, oyuncuları kim?

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ KONUSU

Anadolu'nun doğusunda yetişen bir edebiyatçı olan Mehmet Bülbül, kendini bir anda Özel Çamlıca Lisesi'nde bulur. Doğulu olması sebebiyetiyle öğrenciler tarafından küçük görülen Mehmet Hoca, bu durumu önce olgunlukla karşılar; daha sonraları ise bu durum ağırına gitmeye başlar. Öğrencilerle olan ilişkisini elinden geldiğince iyi seviyede tutmaya çabalayan Mehmet Hoca, bu çocukları etik olarak düzeltmek için elinden geleni yapacaktır.

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE FİLMİ OYUNCU KADROSU

- İlyas Salman

- Adile Naşit

- Ayşen Gruda

- Mehmet Ali Erbil

- Savaş Dinçel

- Yaprak Özdemiroğlu

- Fulya Özcan

- Şevket Altuğ

- Hüseyin Kutman