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Haberler Keşfet Haberleri Hacı Bayram Camii Nerede? Yol Tarifi İle Hacı Bayram Veli Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede?
Giriş Tarihi: 24.1.2023 10:49 Son Güncelleme: 24.1.2023 10:49

Hacı Bayram Camii Nerede? Yol Tarifi İle Hacı Bayram Veli Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede?

Ankara’yı ziyaret edenlerin aklına gelen sorulardan biri de Hacı Bayram Camii nerede sorusudur. Hacı Bayram cami hangi ilçede araştırması ile aynı zamanda Hacı Bayram camiine nasıl gidilir sorusuna da cevap bulabilirsiniz. Hacı Bayram camiini kim yapmıştır konusu da merak edilenler arasındadır. Hacı Bayram Veli Camii'nin özellikleri gibi merak edilen soruları sizler için araştırdık ve yazımızda derledik.

Hacı Bayram Camii Nerede? Yol Tarifi İle Hacı Bayram Veli Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede?

Hacı Bayram Camii nerede araştırmasını yapanlar genellikle Ankara'ya gezi maksatlı gelenlerdir. Hacı Bayram cami hangi ilçede sorusunu araştırarak Hacı Bayram camiine nasıl gidilir incelemesi de yapmış olursunuz. Genellikle Hacı Bayram camiini kim yapmıştır sorusunu merak edenler caminin özelliklerini merak edenlerdir. Hacı Bayram Veli Camii'nin özellikleri ve konun merak edilenleri ile ilgili ayrıntılar yazımızın devamında.

Hacı Bayram Camii Nerede?

Ülkemiz, tarihi ibadethanelerin yoğun olarak inşa edildiği bir coğrafyadır. Hacı Bayram Camii de bu ibadethanelerden biridir. Cami, mimari özellikleri ve işçilik harikası yapısı ile ilgi çekici bir görünüme sahiptir. Caminin hikâyesi ve mimari özellikleri ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu araştırma sonuçlarına internet üzerinden ulaşabilirsiniz.

Hacı Bayram Camii, Ankara ilinin Ulus ilçesinde bulunur. Bu ilçenin Altındağ Mahallesi bu camiye ev sahipliği yapmıştır. Söz konusu camiye özel aracınız ya da toplu taşıma araçları ile gidebilirsiniz. Hareketli bir bölgede konuşlu olan camiye ulaşmanın son derece pratik olduğunu söyleyebiliriz.

Hacı Bayram Camii Tarihi

Hacı Bayram Camii, ülkemizin tarihi yapılarından biridir. Cami, Osmanlı Döneminde inşa edilmiştir. Cami ismini, hemen yakınında bulunan Hacı Bayram Veli türbesinden almıştır. Cami kare şeklinde inşa edilmiş olup yapımında tuğla ve kiremit kullanılan ilk cami olma özelliği de taşır. Zaman içerisinde cami hasar görmüş olup yapılan restorasyonlar ile cami günümüzdeki halini almıştır. Cami en son 1940 yılında restore edilmiştir. Restorasyon sorumluluğunu Vakıflar Genel Müdürlüğü üstlenmiştir.

Hacı Bayram Camii 1427 senesinde yapılmıştır. Caminin yapımı yaklaşık 1 yıl sürmüştür. Cami, Osmanlı mimarisinin tipik özelliklerini taşır. Cami 600 yıllık bir tarihe sahip olup olağanüstü bir manevi havaya sahiptir.

Hacı Bayram Veli Camii'nin Özellikleri

Hacı Bayram Veli Camii'nin özellikleri herkesin ilgisini çeker niteliktedir. Söz konusu caminin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Caminin güney kanadındaki süslemeli motiflerde kelime-i tevhid yazmaktadır.
  • Tek minareli bir camidir.
  • Caminin alt kısmındaki pencereler dikdörtgen şeklinde yapılmıştır.
  • Caminin inşasında Kütahya çinileri kullanılmıştır.
  • Camideki ahşap işlemlerde el işçiliği eserler kullanılmıştır.
  • Caminin mihrabında Kur'an-ı Kerim'den ayetler bulunur.
  • Caminin iç dizaynı son derece sade şekilde inşa edilmiştir.
  • Caminin avlusunda iki adet türbe bulunur.
  • Caminin ön kısımlarında mermer işçiliğinin izleri görülür.
  • Tavan kısmında bir kısım çiçek desenleri vardır.
  • Caminin mimarı Mehmet Bey'dir.
  • Cami her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin de ziyaretine uğrar.

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Hacı Bayram Camii Nerede? Yol Tarifi İle Hacı Bayram Veli Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede?
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