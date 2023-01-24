Hacı Bayram Camii Nerede? Yol Tarifi İle Hacı Bayram Veli Camii’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede?

Hacı Bayram Camii nerede araştırmasını yapanlar genellikle Ankara'ya gezi maksatlı gelenlerdir. Hacı Bayram cami hangi ilçede sorusunu araştırarak Hacı Bayram camiine nasıl gidilir incelemesi de yapmış olursunuz. Genellikle Hacı Bayram camiini kim yapmıştır sorusunu merak edenler caminin özelliklerini merak edenlerdir. Hacı Bayram Veli Camii'nin özellikleri ve konun merak edilenleri ile ilgili ayrıntılar yazımızın devamında.

Hacı Bayram Camii Nerede?

Ülkemiz, tarihi ibadethanelerin yoğun olarak inşa edildiği bir coğrafyadır. Hacı Bayram Camii de bu ibadethanelerden biridir. Cami, mimari özellikleri ve işçilik harikası yapısı ile ilgi çekici bir görünüme sahiptir. Caminin hikâyesi ve mimari özellikleri ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu araştırma sonuçlarına internet üzerinden ulaşabilirsiniz.

Hacı Bayram Camii, Ankara ilinin Ulus ilçesinde bulunur. Bu ilçenin Altındağ Mahallesi bu camiye ev sahipliği yapmıştır. Söz konusu camiye özel aracınız ya da toplu taşıma araçları ile gidebilirsiniz. Hareketli bir bölgede konuşlu olan camiye ulaşmanın son derece pratik olduğunu söyleyebiliriz.

Hacı Bayram Camii Tarihi

Hacı Bayram Camii, ülkemizin tarihi yapılarından biridir. Cami, Osmanlı Döneminde inşa edilmiştir. Cami ismini, hemen yakınında bulunan Hacı Bayram Veli türbesinden almıştır. Cami kare şeklinde inşa edilmiş olup yapımında tuğla ve kiremit kullanılan ilk cami olma özelliği de taşır. Zaman içerisinde cami hasar görmüş olup yapılan restorasyonlar ile cami günümüzdeki halini almıştır. Cami en son 1940 yılında restore edilmiştir. Restorasyon sorumluluğunu Vakıflar Genel Müdürlüğü üstlenmiştir.

Hacı Bayram Camii 1427 senesinde yapılmıştır. Caminin yapımı yaklaşık 1 yıl sürmüştür. Cami, Osmanlı mimarisinin tipik özelliklerini taşır. Cami 600 yıllık bir tarihe sahip olup olağanüstü bir manevi havaya sahiptir.

Hacı Bayram Veli Camii'nin Özellikleri

Hacı Bayram Veli Camii'nin özellikleri herkesin ilgisini çeker niteliktedir. Söz konusu caminin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.