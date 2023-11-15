Hacı Bektaş Veli Sözleri - Hacı Bektaş-ı Veli’nin Hoşgörü ve İnsanlık İle İlgili Sözleri

Alevi-Bektâşilik tarikatının kurucusu olan Hacı Bektaş Veli sözleri, iyi olmayı öğütler. Onun tasavvufî düşünceleri, devrinin aydınları da dahil olmak üzere birçok Bektâşiye yol göstermiştir. O, Hoca Ahmed Yesevi'nin öğretilerini benimsemiştir. Anadolu'da yaşadığı süre boyunca ilmini talebelerine aktarmış ve Osmanlı Devleti'ne hizmet vermiştir. İslam düşünürü Hacı Bektaş-ı Veli'nin hoşgörü ve insanlık ile ilgili sözleri ise oldukça etkileyicidir.

Hacı Bektaş Veli Sözleri

İslam alimi, filozof ve bir mutasavvıf olan Hacı Bektaş-ı Veli, 1209 yılında Harezmşahlar Devleti'nin Nişabur şehrinde doğmuştur. "Pir Hünkar" adıyla anılan Hacı Bektaş-ı Veli, Aleviliğin kollarından biri olan Bektâşilik tarikatını kurmuştur. Hz. Ali ve On İki İmam'dan sonra Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğretileri, bugünkü Aleviliği büyük ölçüde şekillendirmiştir. Onun, fikirlerini benimsediği ve bizzat eğitim aldığı kişi Lokman Perende'dir. Hoca Ahmed Yesevi'nin öğretilerinden de etkilenmiş ve bundan dolayı Yesevi'nin halifesi olarak anılmıştır. 13. yüzyılda Yesevilik tarikatının faaliyetlerinde etkin rol oynamış ve Anadolu'nun İslam'ı benimsemesi için çalışmıştır. Hurûfilik akımından etkilenmiş ve bunun doğrultusunda Bektaşîliği kurmuştur. Ahilik Teşkilatı'nın kurulmasına destek vermiş ve o dönem Anadolu'daki sosyal yapıyı ayağa kaldırmıştır. Onun, ilahi aşk, sevgi, hoşgörü, merhamet ve iyilik ile ilgili sözleri ise şunlardır:

"İnsanın cemali sözünün güzelliğidir."

"Gözü ileride, gönlü geride olan kimse, yola gidemez."

"Zahiri hüsn-i ebed (huy güzelliği), batıni hüsn-i ebedin (iç güzelliği) ünvanıdır."

"Fikirsiz âlim Nuh'suz gemidir, zikirsiz derviş nursuz kandildir."

"Fakir o kimsedir ki, onun Allah'tan başka kimseye ihtiyacı olmaz."

"Kibir, bele bağlanmış taşa benzer, onunla ne gidebilir, ne de havada uçabilirsin."

"Sevgi seven kişiyi niteliklerinden geçirmek ve sevgiliyi kişiliğiyle kanıtlamaktır.

"İlim hakikata giden yolları aydınlatan ışıktır."

"Arif odur ki, dünyadan ve onda olan nesnelerden haberi olmaya."

"Göze nur gönülden gelir."

"Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme."

"Arifler hem arıdır, hem arıtıcı."

"Kendini temizleyemeyen başkasını temizleyemez."

"Bambaşka bir halde yaşayan, ama o halinde Allah'ı arayan kimsenin tutumu, Kur'an okuyan fakat gönlü Allah'da olmayan kimseden hayırlıdır."

"İslâmın temeli ahlâk, ahlâkın özü bilgi, bilginin özü akıldır."

"Yolumuz, ilim irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur."

"Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et."

"Çalışmadan geçinenler, bizden değillerdir."

"Mülk âlimin şeytanıdır."

"Marifet, nefsi silmek değil, bilmektir."

"Alimin uykusu cahilin ibadetinden üstündür."

"Eline, diline, beline, işine, eşine, aşına sahip ol."

"Yetmiş iki milletin hepsine aynı nazarla bak."

"Asalet, duruluk ve doğruluktur."

"Hak güneşten daha zahirdir."